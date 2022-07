Un desfile de nombres comenzaron a rondar la FPF, luego de la salida de Juan Carlos Oblitas de la dirección deportiva del ente de fútbol nacional. Uno de ellos, fue el de José Del Solar, el mismo que fue descartado por el exdirectivo bicolor, quien dio detalles de lo hablado con ‘Chemo’, tema que tuvo una relación estrecha con la Selección Peruana.

“A ‘Chemo’ le ofrecieron cuatro puestos en la Selección Peruana. Al final, él me dijo que quería seguir dirigiendo. Tengo entendido que le dijo lo mismo a la Federación Peruana de Fútbol”, sostuvo el ‘Ciego’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas arremetió contra algunos medios de prensa que no tuvieron reparos en tocar el tema del salario que recibía Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Además, reafirmó la postura de que no existía otro nombre que no sea el del ‘Tigre’ para el cargo.

“Es increíble como se manosean nombres, cuando hay técnicos que ganaban el triple de lo que ganaba Ricardo. Tengan cuidado con el manoseo que se queda. Yo, particularmente, no tenía un plan B. Estaba convencido de que se iba a llegar un acuerdo con Gareca”, agregó.

El fin de la era Oblitas en la FPF

Tanto el contrato de la Dirección Deportiva de la FPF como la del comando técnico de la Selección Peruana culminaron al término del repechaje a Qatar 2022. Claro, estos automáticamente se extenderían en caso el combinado nacional hubiera clasificado al Mundial; no obstante, al no conseguirse ese objetivo, se debía pasar a una renovación, la cual no llegó a concretarse.

Juan Carlos Oblitas estuvo en la conferencia de prensa que dio Ricardo Gareca el último martes 19 de julio, donde dio a conocer las razones por las que no continuó al mando del combinado peruano. Desde su asiento, no pudo negar la congoja que le produjo la salida del DT.





