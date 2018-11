El técnico de la Selección Peruana , Ricardo Gareca, sorprendió a todos con la exclusión de Christian Cueva para los amistosos ante Ecuador y Costa Rica. De hecho, fue la primera vez que el ‘Tigre’ dejó fuera de una convocatoria a uno de sus jugadores indiscutibles. En ese marco, Juan Carlos Oblitas , director deportivo de la FPF, dio su opinión.

“Desde mi punto de vista, Ricardo [Gareca] sabe lo que le rinde Christian [Cueva]. Pero no se olviden que no tenemos partidos amistosos hasta marzo del próximo año. Este es el momento de ver a otros jugadores y Gareca ha esperado a este momento para hacerlo. Hace poco no lo llamó a Renato Tapia”, afirmó ‘El Ciego’ a Movistar Deportes.

Es preciso señalar que Ricardo Gareca convocó a Christofer Gonzales a la Selección Peruana, luego de más de dos años. ‘Canchita’ se perfila como el reemplazo de Christian Cueva para los próximos amistosos FIFA.

“Dentro de lo mejor que nos pudo haber pasado, es la aparición de Christopher Gonzales, porque tiene unas condiciones notables. A mí me gusta mucho. Le veo ahora con mayor compromiso. Con Melgar, su rendimiento es constante”, agregó Juan Carlos Oblitas.

Por otro lado, ‘El Ciego’ afirmó desconocer a los actuales jugadores de Ecuador, rival con el que Perú chocará el próximo 15 de noviembre. “Pero sí conozco perfectamente al entrenador [‘Bolillo’ Gómez]. No va a ser fácil para él. Porque una segunda etapa para un técnico no es tan sencillo como se piensa”, concluyó.