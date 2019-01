Juan Carlos Oblitas y el gran objetivo de la Selección Peruana: "Queremos ganar la Copa América"

Juan Carlos Oblitas señaló que la Selección Peruana tiene claro su objetivo en la Copa América de Brasil que se jugará este año. ¿Cuál es la meta? La 'bicolor' quiere ganar la competencia pero para hacerlo necesita ir paso a paso, dijo que director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Tras la clasificación al Mundial nuestro cuerpo técnico se ha fijado una valla muy alta. Lo primero es la Copa América y queremos ir a ganarla. Pero para ganar hay pasos, primero tenemos que pasar etapas y la primera es la más complicada, la fase de grupos", dijo Juan Carlos Oblitas en GolPerú.



"Tenemos equipo para ganar, siempre y cuando volvamos a tener jugadores que son trascendentales para el armado del equipo. Ricardo Gareca necesita jugadores con actividad. El gran problema tras la Copa del Mundo fue la inactividad de algunos de ellos", añadió el directivo de la FPF.

Juan Carlos Oblitas dijo que la Selección Peruana no debe olvidarse de la dinámica de triunfos. "Nosotros tomamos una dinámica de triunfos, no podemos volver a la otra dinámica, esa de jugamos bien y perdimos. Muchos de los jugadores que son titulares tenían muy poca actividad durante los últimos amistoso y eso se siente en el accionar del equipo. No es casual", comentó.

La Copa América se disputará entre el 14 de junio y 7 de julio. La Selección Peruana quedó ubicada en el bombo 2 (junto a Colombia y Chile) para el sorteo de grupos que se llevará a cabo el 24 de enero en Río de Janeiro.

El 'Ciego' no se mostró muy convencido de la partida de marcos López a la MLS. "Es muy joven para salir a es aliga. Para mí debió jugar la Copa libertadores. Pero así es el mercado y el negocio del fútbol", dijo.