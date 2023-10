“No pensamos perder, yo no pensaba perder con Chile, porque Chile no viene del bien hace mucho tiempo, sin embargo, contra nosotros se ocurrió un buen partido porque nosotros lo dejamos. Creo que Perú estuvo muy timorato, en el primer tiempo atacamos muy poco porque no teníamos con qué, y bueno, lamentablemente cuando se hicieron los cambios, que se pudo mejorar, no mete gol Chile, no, ya no iba ganando una serie, y después no mete el segundo gol en la final”, afirmó J.J.

“Lamentablemente, cuando se realizaron los cambios que podrían haber mejorado la situación, Chile no anotó otro gol. Ya no iba ganando una serie, y no lograron marcar el segundo gol en la final. Cuando finalmente pudimos atacar con mayor intensidad, llegar al área de ellos, lo cual no hicimos en el primer tiempo, Paolo Guerrero se encontraba prácticamente aislado. No tuvimos un ataque efectivo, y Chile mantuvo el control del partido en todo momento”, añadió.

Oré también refirió al cambio de posición de Luis Advíncula y Andy Polo. Recordamos que Reynoso los mandó como los extremos para enfrentar a la ‘Roja’, lo cual generó el ingreso de Aldo Corzo como lateral derecho. Pruebas que no terminaron dándole resultados al estratega nacional.

“Luis Advíncula debería haber jugado en su posición habitual, como lateral. Si bien es cierto que en sus inicios fue delantero, ha desempeñado el rol de lateral durante muchos años. Tenerlo como extremo delante de Corzo limitó nuestra capacidad ofensiva , y en el caso de Andy Polo, quien normalmente se destaca como extremo derecho o centrocampista, jugó por la izquierda, lo que redujo nuestras opciones de ataque desde el flanco derecho. Esta falta de versatilidad en el ataque dificultó nuestra capacidad para generar oportunidades, y el rival pudo anticipar nuestras jugadas y responder con ataques efectivos”, explicó.

Por otro lado, el experimentado entrenador también mencionó a jóvenes talentos de la Liga 1 que podrían haber tenido una oportunidad bajo la dirección de Reynoso, excepto por Reyna, quien tuvo poco tiempo para demostrar sus mejores credenciales. “Si surgen jugadores prometedores, es importante brindarles oportunidades, como Joao Grimaldo de Sporting Cristal y Piero Quispe de Universitario. Bryan Reyna mostró cosas importantes cuando tuvo la oportunidad”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.