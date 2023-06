La Selección Peruana está cerca de disputar dos nuevos amistosos internacionales y estos le serán de mucha utilidad a Juan Reynoso, quien buscará llegar a septiembre con una idea futbolística más sólida cuando le toque afrontar las Eliminatorias para el Mundial del 2026. Por ello, previo al viaje al continente asiático, el entrenador de la ‘Blanquirroja’ dio su perspectiva sobre su reciente convocatoria para los encuentros frente a Corea del Sur y Japón.

El exentrenador de Cruz azul valoró que para este último llamado haya podido contar con una decena de futbolistas de la Liga 1, algo que años atrás no se había dado con frecuencia. Según su óptica, quiere analizar el rendimiento de estos jugadores y así tenerlos listos para cuando les toque ser tomados en cuenta cuando inicie oficialmente el proceso clasificatorio.

“Hoy, a diferencia de años anteriores en donde la lista de jugadores locales era la mínima, tenemos diez. Nos interesa ver a jugadores que destacan acá. Si pueden ser de cambio o inicio en las Eliminatorias. Nos va a permitir tener un mayor abanico e intentar maquillar el recambio generacional de la mejor de las formas. No va a ser fácil, pero eso hoy implica un riesgo de llevar jugadores y verlos”, manifestó en diálogo con el departamento de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FFP).

Por otro lado, también se refirió a los rivales en esta gira asiática. Reynoso confía en que serán pruebas interesantes para ver la mejoría de su plantel y qué variantes podría hacer a futuro, especialmente porque tanto Corea del Sur como Japón llegaron hasta los octavos de final del último Mundial Qatar 2023. Esto quiere decir que serán duros contrincantes.

“Creo que los partidos son para eso, para agilizar el proceso de conocimiento. Cada vez tenemos más claro quiénes somos. Ya por puntos es otra realidad. El resultado nos interesa, cómo nuestras herramientas son procesadas, asimiladas, y después plasmadas en el terreno de juego”, apuntó.

Finalmente, cuando fue consultado sobre la ausencia de Raúl Ruidíaz, el ‘Cabezón’ explicó que se trató de un pedido expreso del delantero, quien consideró que no era el momento adecuado debido a la poca continuidad que ha estado teniendo en el Seattle Sounders. “Lo de Raúl fue a muy a pedido de él, de su profesionalismo. No quiere venir a participar cuando ha jugado poco y nada. No ha tenido muchos minutos. Traerlo con tantas horas de vuelo no era lo más recomendable”, puntualizó.

Esta última convocatoria de Perú contó con el regreso de Paolo Guerrero. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo serán los partidos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana entrenará en Seúl desde este domingo 11 de junio y, cuando se complete la delegación con los jugadores que militan en el extranjero, Juan Reynoso empezará a trabajar el esquema y variantes que planteará para estos compromisos amistosos en el continente asiático. Hasta la fecha el ‘Cabezón’ ha dirigido seis partidos con la ‘Bicolor’ y estas serán dos pruebas interesantes pensando en las Eliminatorias.

El encuentro frente a Corea del Sur está programado para el viernes 16 de junio desde las 6:00 a.m. (a las 8:00 p.m. en horario coreano) y se disputará en el Busan Asiad Main Stadium (Busan). Por su parte, el partido contra Japón está pactado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (a las 6:55 p.m. en horario japonés) y tendrá lugar en el Panasonic Stadium Suita (Osaka).





