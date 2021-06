Juan Reynoso continúa de vacaciones en Perú, luego de su estupenda campaña con Cruz Azul, la misma que lo hizo acreedor al título del Clausura de la Liga MX. El éxito que vienen teniendo en México ha hecho que suene su nombre como futuro técnico de la Selección Peruana; sin embargo, el DT tiene otros planes para el mediano plazo.

En una entrevista para Sportbar TV, el estratega nacional mencionó que aún no es momento de pensar en dirigir al elenco bicolor, pues tiene metas por cumplir en el camino. Además, sostuvo que el buen desempeño que va teniendo con sus equipos podría alejarlo de la Videna.

“Algunos creen que lo logrado en México me esté alejando en un futuro inmediato. Puede ser, la verdad yo me veo más consolidándome aquí y dando, en el mediano plazo, el salto a Europa. Quizás, al regreso de esa travesía me vea en Perú, Dios quiera, con mis nietos y con mis hijos allá”, indicó el excapitán de Cruz Azul.

Sin embargo, otro rumor que sonó con el éxito del ‘Ajedrecista’ es que pueda llegar un día a dirigir el combinado mexicano. Incluso, ya lo ha escuchado: “Me lo comentaron en la previa de la final con Cruz Azul, pero no le presté mucha atención. Sería importantísimo, porque es el país de mis hijos y no es ajeno a mí, al ser el país donde llegué a jugar y dirigir”.

En dicha entrevista, también se refirió a la relación que tiene con Yoshimar Yotún, a quien también dirigió en Sporting Cristal. Reynoso confesó que al llegar al cuadro cementero no lo encontró en estupendas condiciones para jugar, debido a una lesión; no obstante, la dedicación que le puso para volver a las canchas lo hizo acreedor de estar en las finales que disputaron.

“Un día le di un abrazo y le dije que yo había sido muy injusto con él, porque yo veía en las finales él nos iba a dar cosas extras y así pasó. Yoshi jugó la vuelta con Toronto, por semifinales de la Champions de la Concacaf, y en la finales en México participó en todos los partidos, desde el inicio. Cuando estábamos esperando que nos den la medalla, viene, me abraza y me dice: ‘Mira a dónde venimos a ser campeones’”, recordó el estratega.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR