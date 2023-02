El retraso de la Liga 1 no solo genera incertidumbre entre los jugadores de los clubes, quienes siguen esperando que la situación del país se mejore, para así reanudar las competencias deportivas. También es motivo de preocupación para el comando técnico de la Selección Peruana, especialmente, para Juan Reynoso.

En una entrevista para la plataforma digital de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el DT manifestó que esta para de actividades también impacta en el combinado nacional, pensando en los amistosos internacionales que se tienen previsto jugar en Europa, contra Alemania y frente a Marruecos.

“La no reanudación complica y mucho. Incluso te planteas que solo está confirmada la Fase 1 de Copa Libertadores. Si no reanudase la liga, estaríamos complicados con la convocatoria del medio local, porque estarían solo entrenando y no compitiendo. Ahí tendríamos que ver con jugadores del exterior, llamar una mayor cantidad”, sostuvo el estratega.

Dichos cotejos se llevarán a cabo en las últimas semanas de marzo (25 y 28 ante germánicos y marroquíes, respectivamente); por ello, en la planificación del CT se tenía “la intención es hacer un selectivo de la liga local con los siete u ocho que puedan viajar para integrarnos con la gente que está en Europa y Asia. Tener esa semana de campamento y competir de la mejor manera en ambos juegos”.

No obstante, hasta el momento, se ha tenido que aplazar el inicio del campeonato hasta en tres oportunidades (se espera que para la cuarta fecha se pueda retomar). “Eso complica los microciclos porque no es lo mismo entrenar que jugar. Es otra exigencia, otro descanso”, expresó Reynoso.

A la fecha, el único equipo que tendría rodaje confirmado en los próximos días sería Sport Huancayo, que debuta en la Copa Libertadores este martes 7 de febrero frente a Nacional. Al respecto, el DT admitió que “la preocupación ahora es selección, pero si soy técnico de equipo estaría preocupado de jugar algún partido internacional sin competencia de la liga local. Va ser un golpe duro y ojalá no nos haga reaccionar a algo que ya todos anticipamos puede pasar”.





