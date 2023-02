Hay una frase que parece estandarizada en todo rincón del Perú: “el fútbol es lo más importante de lo menos importante”. No obstante, para ser justos, la importancia también es subjetiva y cada uno la interpreta a su manera. La Comisión Nacional Contra la Violencia de Espectáculos Deportivos recomendó la suspensión del inicio de la Liga 1 y, con esto, el panorama también cambió. Ojo, en una situación como esta no hay culpables, pero sí hay hechos que son necesarios enumerar y van desde la modificación del calendario hasta el ritmo competitivo con el que algunos clubes sostendrán sus compromisos ya pactados.

Sin rodaje y contra el tiempo

Sport Huancayo será el primer equipo peruano en debutar en la Copa Libertadores. El ‘Rojo Matador’ recibirá el martes 7 de febrero a Nacional de Paraguay en duelo de ida por la Fase 1 del certamen internacional. ¿Cuál será la novedad? Que lo hará sin disputar un solo partido oficial esta temporada. Los huancaínos debieron enfrentar antes a César Vallejo, UTC y Cusco FC ; pero tales compromisos quedaron en el olvido, al menos por ahora, y les toca encarar el duelo copero solo con amistosos de pretemporada. Los resultados ya los veremos después; sin embargo, resulta inaudito no encontrar soluciones para que los equipos sean los menos afectados.

“No estamos alistando para jugar. Esperemos que se solucione los problemas del país y que ya empiecen los torneos. Pero mientras eso pasa, nos estamos preparando porque se viene la Copa Libertadores. Es una competencia que motiva a cualquiera. Estoy seguro de que cuando nos toque debutar, vamos a demostrar en cancha todo lo que trabajos en la pretemporada”, nos dijo Luis Benites, delantero de Sport Huancayo y goleador de la Liga 1 el año pasado, quien a pesar de la suspensión del torneo muestra optimismo para el debut en el certamen internacional.

Algo similar puede ocurrir con Sporting Cristal, cuyo debut en la Copa Libertadores está previsto para el 22 de febrero. El camino de los celestes empezará desde la Fase 2, su rival todavía no se conoce; pero la posibilidad de experimentar lo de Sport Huancayo es latente. Antes del estreno copero, al equipo de Tiago Nunes le toca enfrentar a Carlos Mannucci y a Melgar, ambos compromisos por la Liga 1. No obstante, el panorama es poco alentador y que se juegue esos partidos depende de que el campeonato peruano obtenga el visto bueno de las autoridades.

Luego de Sport Huancayo y Sporting Cristal, será el turno de los cuatro equipos que jugarán la Copa Sudamericana: Universitario, Cienciano, César Vallejo y Binacional. Los cremas debutarán ante los cusqueños el 9 de marzo, mientras que los ‘poetas’ enfrentarán al ‘Poderoso’ un día antes (8 de marzo). Desde hoy hasta su debut internacional, los mencionados clubes tienen programado disputar cuatro partidos por el torneo local. Si toda marcha bien y le dan luz verde a la Liga 1, llegarán con ritmo de competencia a la Sudamericana.

El otro problema

Lo que sí podría mantener en suspenso a la Liga 1, más allá de que en un hipotético caso se den las garantías para su realización, es el tema de los derechos de televisión. Este problema puede significar un escollo principal, ya que hasta el momento ni la FPF ni los ocho clubes de la oposición dan señales de encontrarle pronta solución. Si la postura de Alianza Lima, Universitario, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC, Sport Boys y Municipal se mantiene, es inviable jugar un torneo con solo once equipos. ¿La razón? Que no todos los clubes tienen claro la señal por la que transmitirán sus partidos de local.

Es más, Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas, considera que no es el escenario ideal que el torneo se juegue dividido. “No vemos como un escenario viable que el torneo empiece solo con algunos, si me pidieran mi opinión sería rotundo mi ‘no’, no puedes dejar a algunos equipos afuera y pretender que el torneo arranque”, expresó. Asimismo, aseguró que “ahora está en manos de la Federación que el campeonato empiece, al margen de los temas sociales, sin ningún inconveniente”.

La posición de los clubes opositores está condicionada al levantamiento de la medida cautelar que les impide transmitir sus partidos por el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERÚ). Solo tres (la ‘U’, Municipal y Boys) de esos ocho tienen la autorización de la FPF para usar esa señal debido a que sus contratos vencen en 2025 y fueron suscritos antes de la aprobación de los nuevos estatutos (2021); sin embargo, ninguno ha confirmado que vayan a proceder de esa manera. Eso sí, el cuadro crema sí reveló que jugará la Liga 1 para no perjudicar la parte deportiva del plantel.

Por lo demás, todavía existe incertidumbre sobre cómo será el proceso de transmisión. De hecho, operadores como Best Cable, que cuenta con la autorización de la FPF para emitir por su señal los partidos del torneo local, ha presentado problemas en torno a este tema. Demóstenes Terrones, presidente de dicha empresa, acusó a otras entidades de hacer competencia desleal respecto al precio para obtener el canal de la Liga 1. El empresario menciona que 1190 Sports no aplica el mismo precio de venta para todos.

“Se le ha ido vendiendo la señal a empresas que no son tan formales que digamos, empresas que operan en el mismo lugar que Best Cable y cobran el 50% de abono de lo que Best Cable cobra. Eso nos perjudica sobremanera porque los abonados van a preferir estar con la empresa que cobra más barato y Best Cable ha tenido que subir su abono para cumplir con el pago a 1190″, contó en Ovación. “La diferencia es de 10 a 1. No quiero hablar mucho porque pueden tomar represalias conmigo, pero creo que no se está vendiendo en las mismas condiciones a todos, debería ver más equidad en el tema de los precios”, agregó.

Esta situación genera malestar entre las operadoras que transmitirán la Liga 1 y genera desconfianza en los clubes, quienes son los más interesados por recibir el ingreso que merecen por los derechos de televisión. Por ahora, el panorama pinta sombrío en nuestro campeonato y los equipos, quienes son los protagonistas de todo, son los más afectados.

