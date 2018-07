Tras la participación de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018, tres jugadores cambiaron de ligas. El delantero Raúl Ruidíaz pasó del Monarcas Morelia de México al Seattle Sounders de la MLS; el volante Christian Cueva de Sao Paulo de Brasil al F. C. Krasnodar de Rusia y el extremo André Carrillo Al Hilal de Arabia Saudita.

Dichas transferencias han generado interrogantes. ¿Los jugadores se pueden potenciar en dichas?, es una de ellas. Al respecto, Depor consultó a Martín Hidalgo , César Cueto y Juan José Oré .

Martín Hidalgo, exjugador de la Selección Peruana

​"Si están por encima del fútbol peruano y de otras ligas, por supuesto. El jugador tiene que ir donde económicamente le convenga. Si quiere coleccionar camisetas, se la puede comprar con el dinero que gane".



"Yo no lo veo tanto por el tema de potenciar, sino por las oportunidades, de poder crecer y tener una tranquilidad económica para el futuro. El futbolista termina su carrera y luego se enfrenta a la vida con qué. La mayoría de jugadores no tiene un título, estudio o algo. Fue lo que me costó a mí. Si hablamos solo de Europa, las ligas de allá están por encima de muchas de Sudamérica. No creo que sea retroceder. Al contrario es dar un paso importante en su carrera porque las oportunidades se presentan una sola vez. Si no las agarras, después comienzan los arrepentimientos".

César Cueto, exjugador de la Selección Peruana

"Creo que sí. Están contentos. Son méritos propios. Además, ayuda al país para que sepan que del Perú también salen buenos jugadores. Eso les ayudará bastante para seguir creciendo como profesional. Todos estos países tiene campeonatos de gran capacidad. Que no los veamos acá es otra cosa. Esas ligas contratan jugadores de otros países y la competencia es buena. Es importante valorar y no menospreciar nada".

Juan José Oré, extécnico de la Selección Peruana Sub 17

"Creo que se van a potenciar. No solo porque están en otra liga, que definitivamente son más competitivas que la peruana. Sorprende lo de Carrillo. Parece que no hubo otra propuesta. Irse a Arabia es también para asegurar su futuro. Creo que es una buena liga, donde él tiene que hacer lo mejor para salir a otra mejor".



"Dependerá del profesionalismo de cada uno, de las aspiraciones que tengan. Queda en ellos. Lo de Cueva a Rusia no lo veo mal. En Brasil no era tomado en cuenta por el entrenador, a pesar de lo que Cueva puede dar. Rusia le va a caer bien. Por todo, por el clima, por el fútbol, es más duro, es más fuerte. En el caso de Estados Unidos, es una liga que va a demorar en ser más competitiva. Si bien es cierto van algunos jugadores de renombre, pero lo hacen para terminar. Los jóvenes que van, tienen la idea de mejorar al lado de jugadores importantes".

