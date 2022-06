La Selección Peruana tuvo un duro golpe el último lunes, tras la eliminación frente a Australia, en el repechaje rumbo a Qatar 2022. El resultado despertó diferentes interrogantes, en especial, por el presente que venía desarrollando el elenco nacional y lo que se viene para las siguientes Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, Julio César Uribe conversó con Radio Ovación sobre cómo se dio el partido de la repesca y los retos que deberá asumir el conjunto blanquirrojo a futuro. Sobre cómo se desarrolló dicho encuentro, el ‘Diamante’ no dudó en comentar sobre el despliegue que se tuvo en Doha.

“No hay mucha vuelta que darle. La Selección intentó todo lo que tuvo que intentar, jugaron a lo que siempre han jugado, pero el adversario lo descifró de forma espectacular porque no le dio una opción a lo que desarrolló Perú en ocho años”, explicó. Asimismo, hizo hincapié hasta en los cambios que hizo Ricardo Gareca.

En ese sentido, habló que “el equipo estuvo a la altura de lo que estaba buscando, pero no lo encontró porque hubo mérito del adversario. ‘Canchita’ Gonzáles, quien reemplazó a Yoshimar Yotún, hizo un buen partido e interpretó lo que el técnico le indicó”. Eso sí, destacó el trabajo realizado por los ‘all whites’.

“Lo de Australia a mí me sorprendió porque lo hizo todo bien, desde su administración e intención de hacer gol, y no darle el espacio para que no le anoten”, comentó. Un detalle que tampoco quiso dejar de lado fue el reto a futuro que tendrá el combinado peruano para las siguientes Clasificatorias Sudamericanas.

En ese sentido, afirmó que el principal problema que se tendrá para próximos torneos será el contar con más jugadores jóvenes y convocables. “Perú va a tener muchos problemas de recambio generacional y ojalá me equivoque. Viendo, por ejemplo, como en Argentina trabajan en menores y la diferencia es tremenda”, enfatizó.





