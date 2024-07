Kevin Serna, el delantero colombiano que también posee la nacionalidad peruana, se ha convertido en el centro de atención en el ámbito futbolístico tras su buen arranque en el Fluminense. Solo unos días después de haber llegado desde Alianza Lima, el veloz extremo debutó con una asistencia y no tardó en ser titular por primera vez en el cuadro carioca. Ahora, el nacido en Popayán se ha convertido en el protagonista de los titulares tras dejar clara su intención de representar a la Selección Colombia, una declaración que no ha dejado a nadie indiferente en la Bicolor.

En una entrevista con Caracol Radio, Kevin Serna no ocultó su entusiasmo por la posibilidad de vestir la camiseta del país en que nació. “Elijo a la Selección Colombia siempre, uno como colombiano se siente orgulloso y más ahorita viendo a la Selección con el nivel que tiene”, dijo el exfutbolista de Alianza Lima.

“Ver que la Selección nos esté representando de la mejor manera, es un orgullo para uno y qué más muestra de eso que la Copa América que pasó. Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Poder representar a mi país es un sueño”, agregó el atacante de 26 años.

Serna continuó explicando su motivación: “Uno como futbolista trabaja para llegar a la Selección Colombia, es el sueño que uno desde chico siempre tiene. Estoy tratando de trabajar lo más fuerte para poder cumplir el sueño. Espero estar preparado siempre, por eso me preparo lo mejor que puedo para que si algún día se me da la oportunidad, aprovecharla y estar a la altura porque sabemos que no es fácil”.





El impedimento para representar a Perú





Tras un destacado año con ADT en 2023, Serna llegó a Alianza Lima, donde su rendimiento en el primer semestre de la temporada en la Liga 1 le valió un contrato con el Fluminense. Sin embargo, esta decisión ha cerrado las puertas a una posible convocatoria a la Selección Peruana, a pesar de su nacionalidad obtenida el 15 de enero del 2024.

El problema radica en el reglamento de la FIFA, que establece que un jugador puede resultar elegible para un país solo si reside en él por un período ininterrumpido de cinco años. Serna, habiendo vivido en Perú solo tres años y medio, no cumple con este requisito, y su mudanza a Brasil interrumpe su residencia continua en suelo peruano. Esto significa que no podrá ser convocado por la Selección Peruana, al menos en el corto plazo.

Narciso Algamis, representante de Kevin Serna, comentó sobre la situación: “Tenía muchas ganas de pertenecer a Perú, pero ahora tendrá que jugar muy bien para que lo convoquen en Colombia jugando él en Brasil. A nivel documentación y tiempos, yo calculo que está descartado”.

Los números de Kevin Serna en Alianza Lima. (Data: SofaScore)

Los números de Kevin Serna en su debut con Fluminense





Ni bien pisó el verde, el colombiano se mostró decidido a lograr lo que deseaba: brillar en el mítico Maracaná. A los 46 minutos, el futbolista ingresó al campo y no tardó mucho en mostrar su gran talento con el balón. Entre sus primeras intervenciones, como lo hemos visto en la Liga 1, realizó toques en espacios reducidos con sus compañeros y, con su gran velocidad, buscó salir de la marca rival.

A los 86 minutos llegó su primera asistencia en el Brasileirao. Esto le permitió ganarse el elogio de la prensa internacional y de la hinchada del Tricolor. Según el portal estadístico Sofascore, sus 45 minutos y un poco más en el campo le valieron una puntuación de 7.30, siendo uno de los más valorados en el equipo, solo por detrás de Thiago Silva, con 7.45.

El mapa de calor muestra que la banda izquierda hacia el centro del área rival fue una de las zonas más explotadas por el futbolista colombiano. Contribuyó al equipo con dos remates en el partido, tanto desde dentro como fuera del área. También realizó 21 toques, siendo 2 de ellos clave (uno fue el gol de Jhon Arias). Su precisión en el juego recibió una puntuación de 10 puntos, mientras que las acciones creadas por cuenta propia fueron cuatro.

Su preciso juego le permitió realizar los dos regateos que hizo en el partido, siendo un dolor de cabeza para la defensa rival. Esto se refleja en sus cuatro duelos ganados, la mayoría al ras del campo. Además, perdió el balón en cuatro ocasiones. Sin embargo, todas estas estadísticas contribuyeron a que el colombiano tuviera un debut más que bueno, con una asistencia y la hinchada ganada.

Kevin Serna debutó con una asistencia en Fluminense. (Foto: Getty Images)

