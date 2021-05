Analiza las medidas en los últimos entrenamientos de la Blanquirroja. La Selección Peruana volverá a competir en las Eliminatorias a Qatar 2022, esta vez, contra un elenco colombiano que irá con todo para quedarse con los tres puntos en Lima. Si bien la situación se ve complicada, Ricardo Gareca estaría analizando colocar una línea de tres en la defensa para el arranque del partido ante el conjunto de Reinaldo Rueda.

Según informó Movistar Deportes, el ‘Tigre’ estaría trabajando en los entrenamientos con una línea de cinco y también de tres, para el compromiso de este jueves 3 de junio ante Colombia. Incluso, Miguel Araujo, en diálogo con RPP, también deslizó la posibilidad de que pueda darse un partido con ese esquema en el Nacional.

“La línea de tres siempre se trabaja, no solo en esta convocatoria, sino también en anteriores aunque no se ha jugado así. Algunos en sus equipos también entrenan línea de tres, yo lo hago”, sostuvo el zaguero del FC Emmen, quien aún no define su futuro para el siguiente mercado de pases.

Sin embargo, ¿qué tan factible sería que se use esa alineación? Más allá del planteamiento que podría emplear el rival, y del cual también se toma en cuenta al momento de emplear un esquema, la pregunta pasa por los jugadores que se tiene para asegurar que sea la decisión correcta.

En el caso de los laterales, que en caso de ir tres también funcionarían como centrales, se cuenta con Miguel Trauco y Luis Advíncula, quienes llegan con varios minutos en campo y en un buen nivel en el ‘Viejo Continente’. No obstante, Aldo Corzo también sería alternativa, por su versatilidad al mando del ‘Tigre’.

Asimismo, los centrales Luis Abram y Miguel Araujo son alternativas directas para ver si va uno u otro. En el caso del defensa de Vélez, este ha sumado varios minutos con su equipo tanto en Argentina como en la Copa Libertadores, aunque no ha tenido la presencia esperada, debido a las disputas con el club por la no renovación de su contrato. Por su parte, el zaguero de FC Emmen acumuló 33 partidos en la presente temporada.

Carlos Zambrano sigue suspendido, por la roja que le sacaron en el duelo ante Brasil en la segundo fecha de las Clasificatorias Sudamericanas; además, tuvo poca continuidad con Boca Juniors, no solo por su contagio de COVID-19, también por lesión. Así se encuentra la realidad de la zaga.





