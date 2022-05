Dentro de la Videna, en la oficina central del comando técnico, el calendario va deshojando los días: faltan solo 31 para conocer si la Selección Peruana estará o no en el Mundial Qatar 2022. El profesor Ricardo Gareca volverá el próximo viernes 20 de mayo a sentarse en el auditorio de San Luis para nombrar a sus convocados, aquellos que lo acompañarán en este nuevo reto: llevar a la bicolor a la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva. La travesía iniciará con un viaje a Barcelona, un amistoso ante Nueva Zelanda y culminará el 13 de junio con la prueba final ante Australia o Emiratos Árabes.

La Selección Peruana iniciará su viaje el sábado 28 de mayo, cuando a las 9:00 p.m. (hora peruana) vuele rumbo a Barcelona en un vuelo chárter. La ‘Sele’ llegará a su destino el domingo 29 a las 5:00 p.m. (horario de España). En el ‘Viejo Continente’ la blanquirroja realizará una pretemporada, cuyo objetivo será que los futbolistas se adapten al cambio horario y tengan más horas de descanso cuando les toque partir rumbo a Qatar. Cabe resaltar que los que viajarán desde Lima serán los futbolistas del torneo local (Liga 1) y los ‘extranjeros’ hayan terminado sus participaciones con sus clubes.

En Barcelona, se hospedarán en el hotel San Just y realizarán sus trabajos en el centro de entrenamiento Sant Cugat. Hasta el domingo 5 de junio, que disputarán un partido amistoso contra Nueva Zelanda a las 10:30 a.m. (hora peruana), que se jugará en el RCDE Stadium, del club Club Deportivo Espanyol, y que tiene capacidad para 40 mil personas. Las entradas para este encuentro están agotadas.

Un día después, Ricardo Gareca partirá a Doha, Qatar para observar el encuentro entre Australia y Emiratos Árabes (martes 7 de junio, 1:00 p.m. en Perú). Irá acompañado de Néstor Bonillo, Sergio Santín y un analista de video. De este duelo saldrá el rival de la bicolor en el repechaje. Mientras ello ocurre, en Barcelona, los que no tuvieron ritmo ante Nueva Zelanda jugarán un partido a puertas cerradas, con un equipo local. La idea es que todos puedan tener ritmo.

En tanto, el viaje de Perú a Doha, Qatar, será el viernes 10 a las 7:00 a.m. (Perú) y llegarán seis horas más tarde. El 11 y 12 entrenará por la mañana y el lunes 13 a la 1:00 p.m. se disputará el esperado encuentro que nos podría colocar en una nueva edición del Mundial. Todo está listo.

Dia Hora (Perú) Actividad Sábado 28 de mayo 9:00 pm Viaje de Perú a Barcelona Domingo 29 de mayo 5:00 pm Llegada de Perú a Barcelona Domingo 5 de junio 10:30 am Amistoso con Nueva Zelanda Martes 7 de junio 1:00 pm Emiratos Árabes vs Australia Viernes 10 de junio 7:00 am Viaje de Perú a Doha, Qatar Lunes 13 de junio 1:00 pm Repechaje

Así llegan los goles

En esta convocatoria podrían haber sorpresas. Y una de ellas es el llamado a cuatro delanteros, siendo Raúl Ruidíaz el atacante que volvería a aparecer en la lista del profesor Ricardo Gareca. Según conoció Depor, el Seattle Sounders, club que representa la ‘Pulga’ recibió una carta de reserva para el goleador, que atraviesa un buen momento, tras anotar tres goles en la Concachampions, y un doblete en la final que lo llevará a disputar el Mundial de Clubes de este año.

Por su parte, Gianluca Lapadula volvió a jugar con el Benevento y le anotó a SPAL. Este viernes 13 de junio, a la 1:30 p.m., tendrá la oportunidad de volver a marcar, cuando se enfrente a Ascoli en los cuartos de final de los playoff de la Serie B de Italia.

En tanto, Alex Valera es el que mejor momento atraviesa con Universitario de Deportes. Desde la última fecha FIFA de marzo, donde Perú enfrentó a Uruguay y Paraguay por Eliminatorias, ha anotado seis goles en seis partidos. Hoy, sería la segunda opción del ‘Tigre’.

Nombre Club Minutos Partidos Goles Asistencias Gianluca Lapadula Benevento 90’ 1 1 0 Alex Valera Universitario de Deportes 540’ 6 6 0 Raúl Ruidíaz Seattle Sounders 496’ 7 3 0 Santiago Ormeño León 273’ 5 0 0

‘Aladino’ al ataque

Una de las mejores noticias para el ‘Tigre’ Gareca en los últimos días fue el regreso de Christian Cueva a las canchas. El ‘10′ de la Selección Peruana volvió a jugar con Al Fateh en el torneo Árabe y este sábado 14 podrá seguir sumando minutos. Antes de la fecha FIFA podrá llegar hasta con cinco partidos disputados. Mientras que André Carrillo continúa con su recuperación y todo apunta a que llegaría co lo justo al repechaje.

El resto de ‘extranjeros’ como Edison Flores, Renato Tapia y Sergio Peña, se mantienen a ‘punto’ en sus respectivos clubes. ¿Habrá sorpresas? Pedro Aquino podría volver en este llamado. El volante del América está recuperado de sus lesiones y hasta el momento ha disputado cuatro partidos. Incluso, ante Cruz Azul fue titular.

Por su parte, los futbolistas del torneo local, habitualmente convocados, llegan con ritmo. En el caso de Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales y Horacio Calcaterra de Sporting Cristal se encuentran disputando la Liga 1 y la Copa Libertadores, al igual que los de Alianza Lima: Josepmir Ballón y Jairo Concha. Además, ‘Canchita’ anotó un doblete ante Deportivo Municipal en la fecha 10 del Apertura.

Nombre Club Minutos Partidos Goles Asistencias Christian Cueva Al Fateh 90’ 1 0 0 André Carrillo Al Hilal 0 0 0 0 Edison Flores DC United 352’ 5 0 0 Yoshimar Yotún Sporting Cristal 554’ 7 1 0 Renato Tapia Celta de Vigo 177’ 5 0 0 Sergio Peña FC Malmo 350’ 4 0 0 Pedro Aquino América 168’ 4 0 0 Wilder Cartagena Al-Ittihad Kalba 270’ 3 0 0 Christofer Gonzales Sporting Cristal 614’ 8 2 1 Jairo Concha Alianza Lima 643’ 7 3 1 Josepmir Ballón Alianza Lima 720’ 8 0 1 Horacio Calcaterra Sporting Cristal 551’ 9 1 0

Defensa: clave en el repechaje

A disputarse el repechaje en un único partido, la defensa jugará un rol importante, pues la clave para el ‘Tigre’ será mantener el arco en cero los 90 minutos. En la última convocatoria estuvieron presentes Miguel Araujo, Luis Abram, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Aldo Corzo, Alexander Callens, Christian Ramos, Carlos Zambrano, Marcos López y Jhilmar Lora.

Nombre Club Minutos Partidos Luis Advíncula Boca Jr. 802’ 9 Aldo Corzo Universitario de Deportes 349’ 4 Jhilmar Lora Sporting Cristal 270’ 5 Christian Ramos Alianza Lima 547’ 7 Carlos Zambrano Boca Jr. 403’ 5 Anderson Santamaría Atlas FC 503’ 6 Miguel Araujo FC Emmen 494’ 6 Alexander Callens New York City 630’ 7 Luis Abram Cruz Azul 620’ 9 Marcos López San José Earthquakes 414’ 5 Miguel Trauco Saint Étienne 212′ 5

Los ‘cerrojos’

El llamado y titularato de Pedro Gallese no está en duda. Sin embargo, Ricardo Gareca deberá analizar quienes completan la lista de tres porteros en esta nueva convocatoria. Angelo Campos, José Carvallo y Carlos Cáceda son parte de su universo, pero solo viajarán dos. Los tres se encuentran en un buen momento. Los guardameta de Alianza Lima y Melgar vienen con ritmo internacional, pues se encuentran disputando la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, además del torneo local.

Nombre Club Minutos Partidos Pedro Gallese Orlando City 540’ 6 José Carvallo Universitario de Deportes 360’ 4 Angelo Campos Alianza Lima 810’ 9 Carlos Cáceda Melgar 776’ 9

Concentrados en el repechaje

“Esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar. En realidad, lo esperable es que el fallo sea lo más rápido posible. No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. Ojo, no olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad”, sostuvo Juan Carlos Oblitas en diálogo con La Tercera.

El director deportivo observa de reojo el fallo de la FIFA sobre el ‘caso Byron Castillo’, a pesar de que la postura del área deportiva de la FPF se mantiene firme: solo quieren pensar en el repechaje. “Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar, a fin de mes, a Barcelona para jugar un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”, agregó el director deportivo.

Cabe recordar que el último miércoles, la FIFA emitió un comunicado en el que aseguraba que abrirá un proceso disciplinario para investigar al futbolista Byron Castillo y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tras la denuncia que llegó desde Chile. El máximo ente rector también invitó a la Federación Peruana de Fútbol a mostrar una postura.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR