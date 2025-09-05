En medio de malas sensaciones por el último partido de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas, la desazón no solo pasa por lo demostrado por los jugadores en cancha, si no también por quien toma las decisiones de poner al algunos de ellos en un partido que necesitabas ganar con urgencia. El hincha, que espera ver algún cambio en los próximos meses, pide respuestas sobre la continuidad de un proceso o el inicio de uno nuevo, por ello, Jean Ferrari salió al frente para confesar que decisión se tomará sobre la continuidad de Óscar Ibáñez.

Asumiendo un nuevo cargo en la FPF, el director general no dudó en salir a hablar sobre el desempeño que tuvo la ‘bicolor’ frente a Uruguay, donde se terminó por acabar cualquier chance matemática que se podía esperar en el último partido frente a Paraguay, por lo que fue realista en las emociones generadas por el marcador en contra.

“He estado en una etapa de análisis, de observación, básicamente. Definitivamente hoy el resultado es un resultado que golpea, que fastidia. Pero, también hay que ver el otro lado. Yo siempre trato de ver el vacío medio lleno. Y donde si bien se termina un proceso, lo que te está dando es pie para iniciar uno nuevo, y ese nuevo proceso lo estamos haciendo con anticipación”, comentó a la prensa.

Por supuesto, tratando de darle la vuelta a la situación, el ex-futbolista mencionó que había que ver como una “buena oportunidad para ver qué cosas es lo que se ha hecho evidentemente mal” y posterior a ellos resarcir la situación en un futuro cercado. Sabiendo que hay varias situaciones que corregir también afirmó: “esa justamente va a ser mi tarea”.

Perú vs. Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)

Pese a los resultados negativos que se han dado en los últimos partidos al mando de Óscar Ibáñez, lo que trató de hacer Ferrari, es poner cierto paños fríos para que no se toma una decisión alturada faltando aún un partido por disputar en estas Eliminatorias 2026. Sin embargo, aseguró que cualquier decisión que se tome será comunicada luego de recibir a Paraguay en el Estadio Nacional.

“Yo no puedo adelantar hoy una opinión con referencia a la continuidad de un comando técnico porque lo dije desde un inicio, hay que esperar que termine el proceso y el proceso termina el día martes. En ese sentido no podemos ser hoy enfáticos en hablar de detalles”, indicó.

Tratando de no ser tan enfático en los errores que tanto mencionó que habría que corregir, el directivo resaltó que los trabajos empezaron desde su llegada a Videna. “Eso se hace evidentemente en la interna, hay un equipo técnico, hay una secretaría técnica, hay gente que ya está trabajando, que ha llegado recién también a la federación y con quien tengo reuniones continuas”, mencionó.

Perú cayó 3-0 frente a Uruguay en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Getty Images)

¿Qué partidos amistosos tendrá la Selección Peruana?

Siguiendo la línea de comenzar un nuevo proceso conla ‘Bicolor’, Jean Ferrari no hizo más que confirmar los amistosos que se desarrollarán en Rusia en el mes de noviembre, pese a que mucho se habló de que para esos partidos seguiría Ibáñez al mando, parecería que las cosas cambiaron. Teniendo en cuenta, también, que buscan pactar otro duelo más con Chile.

“Va a ser un trabajo de reestructuración que seguramente va a haber y ya empezaremos a dar información después del día martes. Hay partidos ya determinados para octubre y los partidos también ya mencionados en noviembre que son en Rusia. Para octubre ya estamos prácticamente cerrando con Chile allá, en Concepción”, indicó.

Siguiendo esa línea, concluyó diciendo: “Es el único partido momentáneamente porque también creemos que tenemos que empezar a darle un poco de descanso a los jugadores y tomar este inicio de proceso con cierta anticipación, con cierta prudencia porque va a ser un proceso largo y tenemos que tomar todas las precauciones para no cometer más errores. Solamente es un partido en octubre y dos en noviembre. Eso ya está definido”.

TE PUEDE INTERESAR