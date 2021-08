Cristian Zúñiga llegó en el año pasado a Alianza Lima con la intención de hacer historia en La Victoria. Sin embargo, jamás pensó que la haría, pero no de la manera deseada, puesto a que tuvo un rendimiento muy irregular, el mismo que ocasionó que salga por la puerta falsa de Matute.

“El cambio de técnico, me cambiaron de posición. Entré en desconfianza y eso me jugó mal. Jugaba cinco minutos, no era convocado. La hinchada se me vino encima y ya hubo un momento en el que no se podía. Es sumamente exigente la hinchada, el club y el periodismo”, sostuvo el jugador en diálogo con un medio panameño.

Por otro lado, Cristian Zúñiga también culpó a la pandemia por su rendimiento en Alianza Lima, puesto a que fue una situación que nadie esperaba y que, sin duda alguna, afectó su estado físico y la confianza con la que llegaba. Ello, sumado a la presión que tenía, no le permitieron mostrar su mejor versión.

“Antes de irme, la prensa ya sabía que yo iba. Me llamaron mucho. Cuando llegue a la pretemporada todo bien, llegué con ritmo. Lastimosamente, llegó la pandemia. Me cuido bastante, pero es diferente trabajar en casa que con tus compañeros. La conexión se perdió”, agregó el futbolista, quien ha marcado dos goles en seis presentaciones con la camiseta de San Francisco FC en Panamá.

Uno que sí la pasa bien en Alianza Lima es Barcos

Alianza Lima sumó de a tres en su último cotejo contra Cantolao, por la cuarta jornada de la Fase 2. El encargado de abrir el marcador fue Hernán Barcos. Con este tanto, el delantero argentino se ha vuelto el jugador más influyente de los íntimos, en lo que va de la presente temporada, demostrando que la directiva íntima no se equivocó en su contratación a principios de año, más allá de que la intención haya sido para Segunda División.

El ‘Pirata’, en los 13 encuentros que ha disputado por la Liga 1, acumula un total de cuatro goles y cinco asistencias. Con estas cifras se ha convertido en el máximo goleador y asistidor del club, al participar en nueve de los 18 goles que ha tenido el elenco blanquiazul.





