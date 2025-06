Conoce al grupo desde adentro y eso le da autoridad para opinar. Nolberto Solano, exasistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana. se refirió al presente de Christian Cueva en Cienciano y a su ausencia en la convocatoria para los partidos contra Colombia y Ecuador, por las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias 2026. El ‘Maestrito’ destacó el talento de ‘Aladino’, aunque no fue tomado en cuenta por Óscar Ibáñez.

Para Solano, Cueva es un jugador clave en el cuadro cusqueño y su talento con el balón en los pies es indiscutible; sin embargo, considera que el volante está volviendo poco a poco a su mejor juego y en ese sentido respaldó la decisión de Ibáñez, quien no lo convocó para afrontar la fecha doble de junio con la Bicolor.

“Christian no me asombra nada de lo que pueda hacer. Siempre ha sido un talentoso, un jugador que le aportó muchísimo estos últimos años a la selección, pero hay que tomarlo con mesura. Creo que Óscar (Ibáñez) ha tomado una decisión muy difícil, pero no nos olvidemos que Christian ha tenido un buen tiempo de para antes de comenzar en Cienciano”, sostuvo Solano en Ovación.

Nolberto Solano trabajó con Ricardo Gareca en su etapa en la Selección Peruana. (Foto: FPF)

El exfutbolista asegura que jugar las Eliminatorias 2026 exige otra intensidad y exigencias debido a la complejidad de los rivales; y Cueva va camino hacia eso, aunque todavía no lo ha alcanzado. “Está en un momento importante del equipo, pero a nivel selección es totalmente diferente”, agregó ‘Ñol’.

Como se sabe, Cueva ya había expresado su parecer al conocer que no fue tomado en cuenta en la selección. Lejos de fastidiarse por no haber sido llamado, ‘Aladino’ dijo estar enfocado en mejorar su presente con Cienciano, hacer las cosas bien y esperar pacientemente la oportunidad de volver en algún momento.

“Decirte que merecía o no merecía, se ve injusto de mi parte, porque todos mis compañeros también, hay muchos que pasan por buenos momentos, hay otros que no pasaron por buenos momentos, llegan a la selección de alguna forma. No me tocó y simplemente ya está, o sea, hay que seguir trabajando, nada más”, indicó.

Christian Cueva entrenando con la selección peruana. Foto: Fotos Jesús Saucedo/@photo.gec

¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. Así pues, la CONMEBOL confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

