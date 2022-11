La Selección Peruana venció 1-0 a Paraguay, con anotación de Alex Valera, en el estadio Monumental. El delantero de Al Fateh no pudo ocultar su emoción por un nuevo tanto con el conjunto bicolor, dejando en claro que promete seguir dando lo mejor para ganarse un lugar entre las consideraciones de Juan Reynoso.

“Es importante anotar un gol, a mí me motiva para seguir trabajando y corrigiendo muchos errores. Este partido demuestra que si queremos lo podemos hacer”, sostuvo el delantero del combinado blanquirrojo, en conferencia de prensa, tras el cotejo de preparación.

Alex Valera dio detalles de su nueva vida en Arabia Saudita, lo que le ha permitido al delantero de la Selección Peruana seguir creciendo de manera profesional. Además, reconoció que complementando dicha experiencia con el de la escuadra incaica, podrá ir mejorando algunos detalles deportivos.

“Este es el año en el que estoy teniendo más experiencia con el fútbol internacional. Estoy en una liga que es distinta a la de Perú porque es un poco más intensa y eso me ayuda a seguir mejorando. La Selección Peruana también me ayuda mucho porque la intensidad es otra. Quiero ganarme y aprovechar todas las oportunidades que se me presenten”, agregó.

Juan Reynoso valoró el resultado de la Selección Peruana

El partido entre la Selección Peruana y Paraguay fue pactado con la intención de que los dos elencos afinen detalles con miras al próximo proceso clasificatorio para el Mundial de 2026. Sin embargo, Juan Reynoso confesó que se vio sorprendido por la manera en la que se desarrollo el duelo en el estadio Monumental.

“En el trámite del juego, el resultado es muy importante, porque ganando y corrigiendo siempre es más fácil. La verdad, nos sorprendió el ritmo del partido, parecía que se trataba de la Eliminatoria y no de un amistoso”, sostuvo el director técnico del combinado incaico tras el partido.





