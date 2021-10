La Selección Peruana sigue preparándose con miras al duelo contra Argentina, por la décimo segunda jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. Si bien la concentración y la disciplina priman en la interna del equipo, siempre hay espacio para las bromas y el buen ambiente entre los jugadores.

Así lo demostró Jefferson Farfán en el divertido ping pong que pasó para seguidores de FPF Play. A través de preguntas cortas, el ‘10 de la Calle’ reveló detalles curiosos de sus compañeros, incluso, que ya le está buscando una ‘chapa’ para Santiago Ormeño, a quien le ve parecido al camarógrafo de la selección.

Otra de las preguntas que más reacciones generó en las redes sociales fue la del look de los convocados por Ricardo Gareca. Si bien admitió que hay muchos que tienen su estilo, como el caso de André Carrillo, Sergio Peña y Paolo Guerrero, también admitió que “la corona es el ‘Cholo’ Cueva, de lejos”, por vestirse ‘peor’.

Eso sí, cuando le consultaron por el jugador con más “chocolate” en el campo, no dudó en admitir que el ‘rey’, tal y como lo admitió Gianluca Lapadula, es él. “Ya pues. ¿Quién más? ¿Quién más? (risas). No, hay varios: Christian Cueva, André Carrillo, Gabriel Costa, Paolo Guerrero, Sergio Peña, Miguel Trauco. Hay varios”, sostuvo.

Pero si de hábitos se trata, el que come más en el equipo es, de acuerdo a la ‘Foquita’, el ‘Depredador’. “Mi compare es de buen diente. Es un abusivo”, aseguró entre risas. Mientras que el título al más dormilón tiene varios candidatos, pero el que se lleva el trofeo “puede ser el ‘León’ Zambrano”.

Otras de las preguntas que más risas causó fue el de los mejores pasos: “Prefiero a Gianluca Lapadula. No he visto algo tan malo bailando como Aldo Corzo. Su actitud no le alcanza. ¡Pata cuadrada!”. Aunque si se trata de quién es el más fregado, la corona también la disputa él. “Joden todo el día: ‘Cholo’ Cueva, Ramos, Carrillo, Yotún y Advíncula. En esta selección es pura chacota, hay buen ambiente”, finalizó.





