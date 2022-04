Entre los hitos más importantes que ha conseguido Ricardo Gareca durante su paso por la Selección Peruana está sacar el máximo rendimiento de sus dirigidos. En más de una ocasión, los seleccionados han respondido con creces a los distintos llamados del ‘Tigre’, incrementando su nivel a pesar de cualquier discreto momento que atraviesan con sus respectivos clubes.

Cuando hay que sacar cara por nuestro país, siempre dieron la máxima entrega, rentabilizada con las grandes satisfacciones que nos vienen regalando en los últimos años. Los jugadores se repotencian desde el plano mental y futbolístico una vez que saltan la cancha para representar los colores patrios.

Depor dialogó con una psicóloga, un sociólogo y un técnico, quienes explicaron las razones por la cuales el jugador peruano que es convocado suele rendir superlativamente de la mano de Gareca, dejando atrás su presente deportivo en su club.

Causa patriota

La psicóloga deportiva Jennyfer Cóndor afirma que este suceso ocurre por la motivación que puede despertar en cada futbolista al salir a defender la camiseta de la selección. Asimismo, resalta también el papel protagónico que tiene Ricardo Gareca en esta consolidación dentro de su plantilla.

“La motivación es distinta, ya que de fondo es representar y jugar por tu país. En sus equipos locales, es seguro que también existe motivación, pero el contexto es distinto, así como el factor emocional. Asimismo, el perfil del entrenador (Gareca) es clave. Las exigencias y estilos de comunicación entre un DT de club y selección pueden variar. Finalmente, y solo como un dato adicional, con respecto a lo remunerativo y de imagen profesional. No es lo mismo un incentivo local que el clasificar a un Mundial, así como tener más ofertas laborales después de mostrar un buen desempeño en un partido clasificatorio a Qatar”, precisó.

Yoshimar Yotún marcó el segundo gol de Perú ante Paraguay. (Foto: Agencias)

Gareca, sinónimo de autoridad

Desde el punto de vista de la sociología, Carlos Bejarano explica que todo se debe en gran parte a la figura que representa el ‘Flaco’ Gareca para cada uno de los futbolistas. El ‘Tigre’ ha llegado a transmitir un mensaje de forma táctica, el cual ha calado muy hondo dentro de sus dirigidos.

“El jugador cree en Ricardo Gareca. En el Perú, creer en una autoridad es algo extraño, que no se repite mucho. Gareca tiene la credibilidad de su lado. Él ha dicho, sin decirlo, sigan este camino de disciplina y sacrificio. Siguiéndolo, van a obtener resultados. Les ha dado la solución a los objetivos de su vida, los cuales son trascender en el fútbol. Ha sido un padre comprensivo, autoritario, pero también permisivo. Ha sabido administrarse según la emoción de cada jugador”, detalló.

Ricardo Gareca es uno de los mejores entrenadores en la historia de la Selección Peruana. (Foto: Agencias)

Dar en el clavo correcto

Dejando de lado lo táctico, el entrenador Duilio Cisneros señala que la capacidad de llegar a cada jugador, por parte de Gareca, es vital para que puedan lucir lo mejor de su fútbol. Además, destaca el colectivo que ha logrado formar a lo largo de este tiempo, algo que le es difícil encontrar al jugador fuera de la Videna.

“Hay muchas razones, pero creo que la principal es el buen manejo que tiene Ricardo Gareca. No solo es una persona que sabe de táctica o estrategia, sino también suma con su liderazgo y el trato que le da a sus jugadores. Él ha sabido tocar la tecla a cada uno de ellos y a sacar lo mejor de sus condiciones. Por otro lado, hay que recordar que el fútbol no es un deporte individual. Hay mucha influencia de tus compañeros. Por ejemplo, Christian Cueva en Arabia no tiene a un Tapia que le recupera el balón o a un Lapadula que le hace esos desmarques. Alterna con compañeros que tienen otras características”, sostuvo.

Ricardo Gareca sabe sacarle petróleo a Christian Cueva. (Foto: Agencias)

Casos más resaltantes

Pedro Gallese: El guardameta es titular indiscutible en Orlando City, siendo muchas veces figura. Sin embargo, cada vez que se para bajo los tres palos de la ‘sele’, tuvo actuaciones magistrales. Sin lugar a dudas, las mejores a lo largo de su carrera.

Aldo Corzo: Cuando le tocó jugar de titular, siempre respondió; aunque en ocasiones muchos hayan dudado de que sea la mejor opción por la banda derecha. Su última actuación memorable fue contra Colombia, en Barranquilla, anulando por completo a la estrella del Liverpool, Luis Díaz.

Renato Tapia: El todoterreno del equipo de Gareca puede alcanzar niveles inigualables cuando defiende la casaquilla peruana. El más claro ejemplo fue en la última fecha doble, cuando venía de no tener minutos con el Celta de Vigo y terminó siendo unas de las piezas importantes para llegar al repechaje.

Yoshimar Yotún: Su calidad y técnica se repotencian. No le pesó el poco rodaje de fútbol con el que llegó para los encuentros ante Uruguay y Paraguay, y terminó anotando el segundo gol ante los ‘guaraníes’. Siempre está dispuesto a entregarse al máximo.

Christian Cueva: Pese a que actualmente atraviesa un buen momento con su club (Al-Fateh), no se compara en nada al dulce presente que pasa con el combinado patrio. Es figura, goleador y asistidor del conjunto de Gareca.

André Carrillo: Con el tiempo aprendió a trascender vistiendo la camiseta nacional. Hoy, cada vez se toma con menos atención su presente futbolístico, ya que cuando juega por Perú es una de las principales armas fijas para el desequilibrio.

Edison Flores: Es un ‘tocado’ para jugar por Perú. Ha marcado algunos de los goles más gritados por la hinchada. Como lo hizo ante Colombia, partido al que llegó con muchas críticas por su poca actividad en su club. Eso no pesó para que se convierta en el salvador.

Gianluca Lapadula: Ha sido uno de los más recientes en manifestar el efecto Gareca. En los primeros meses del año, tuvo problemas con su club y quedó al margen por siete jornadas. Le venía costando entrar en ritmo y volver a marcar. Algo que no hacía desde diciembre de 2021. Solo le bastó ser convocado a las fechas finales de las Eliminatorias para volver a romper las redes.





