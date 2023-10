Si algo tenía claro Lionel Scaloni antes del encuentro ante la Selección Peruana era que no debe subestimar a ningún rival. Previo al cotejo, indicó a los medios de su país los puntos positivos del jugador peruano y el respeto que tiene al equipo de Juan Reynoso, por lo que debía plantear un esquema de juego que le dé efectividad en área rival, sin descuidar la parte defensiva. Así fue: tras los 90 minutos de juego, el cuadro de Argentina se quedó con los tres puntos de la cuarta fecha de las Eliminatorias 2026, al ganar por 2-0 con doblete de Lionel Messi. ¿Qué dijo el DT post partido?

En conferencia de prensa, el técnico de la ‘Albiceleste’ admitió que no fue el duelo esperado, pero que de todos modos salió a su favor. “El campo de juego no estuvo muy bien para hacer una tenencia. A lo mejor lo tendríamos que haber tenido unos metros más adelante para evitar perder las dos pelotas que perdimos y nos complicaron. Pero es la forma de jugar este equipo y no la vamos a cambiar tampoco. Los goles vinieron por jugar de esa manera”, indicó.

Asimismo, agregó que “el segundo tiempo fue más de lo mismo y nos condicionó habernos quedado con una sola ventana en el final, ya que a los cinco minutos salió el Cuti. Eso nos condicionó un poco, el tener 40 y pico de minutos más por jugar, pero el equipo lo supo resolver”. En ese sentido, rescató lo hecho por Perú, no solo ante ellos, sino en lo que va del certamen clasificatorio.

“Para mí es un buen equipo que no está teniendo suerte. Contra Brasil hizo un buen partido y podría haber terminado en empate. Cuando recuperen jugadores va a mejorar. Lo que rescato de Perú es que nunca bajó los brazos. En la Eliminatoria pasada arrancaron de atrás y llegaron al repechaje”, enfatizó Scaloni. Eso sí, hizo un pedido a los fanáticos de la ‘bicolor’.

Debido a los malos resultados, las críticas y comentarios desaprobatorios hacia el plantel y Juan Reynoso se han incrementado, a lo que el DT argentino le respondió a Depor que “el hincha peruano no tiene que ser pesimista y en algún momento nos puso en problemas. Sobre los cambios del entrenador rival [en respuesta a la consulta por la salida de Paolo Guerrero en el entretiempo] no me meto”.

Finalmente, no dudó en felicitar lo hecho por Lionel Messi. “A Messi lo vi como si no hubiera tenido una lesión o una para. El equipo lo entiende y juega de una manera muy marcada. Sigue con las ganas de seguir compitiendo, de seguir queriendo ganar. El que está afuera, tiene ganas de jugar y aportar. Eso es importante y más en una Selección, y gratifica verlos así”, puntualizó.





