Como parte de la preparación de la Selección Peruana para la Copa América -donde integramos grupo junto a Chile, Canadá y Argentina-, en la Videna se sellaron dos exámenes: frente a Paraguay y El Salvador, a jugarse el 7 y 14 de este mes, respectivamente. En medio de toda esta logística, se generó más de una interrogante sobre la convocatoria de Jorge Fossati, quien incluyó a Christian Cueva. Sucede que ‘Aladino’ está sin club y registra su último partido en octubre del año pasado. El tema es que en los últimos días el nombre del exjugador de Alianza Lima volvió a ser tendencia, ya que presentó una molestia (sería una sobrecarga muscular) y se habló de que no llegaría a los amistosos.

A propósito de dicho tema, el extécnico de Universitario de Deportes tomó la palabra en la Videna y dijo lo siguiente con relación al presente de Cueva: “Es un tema normal de un jugador que viene en recuperación, que ha pasado ya por varias etapas y en algún momento hay que bajar un cambio y no seguir acelerando... al igual que pueden acelerar sus compañeros. Pero no hay nada que sea un motivo más que suficiente para que no pueda hacer lo que les dije hace 20 días. No hay ningún motivo para que eso cambie”.

Jorge Fossati también se refirió a la actualidad de Gianluca Lapadula, quien realizó trabajos diferenciados en algún tramo de la práctica desarrollada el último miércoles en el estadio Monumental. “Está -como ayer-, está como todos los jugadores que por alguna razón no pueden participar diariamente de los entrenamientos. Un entrenamiento que no pueden estar, se sienten mal. Y eso buenísimo, habla de la actitud y del espíritu que tienen. Fue una decisión médica. No entrenó en cancha, pero entrenó y les digo más, lo hizo en doble horario”.

Caso Flores y Carrillo

Sí, alrededor del equipo de todos no necesariamente existe una preocupación por saber cómo Jorge Fossati diseñará su pizarra, sino quiénes están verdaderamente a disposición para el choque de este viernes frente a Paraguay, en el estadio Monumental. Y es que Edison Flores y André Carrillo también realizaron más de un trabajo diferenciado en las recientes jornadas. Sobre la situación de ambos, el estratega de la bicolor también se pronunció.

“No era problema de lesión ninguna, sino... uno con problemas estomacales y otro con un estado gripal. Y se entendió que era más prudente que simplemente observaran el entrenamiento”, mencionó el guía del plantel nacional.

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Paraguay?

El partido Perú vs. Paraguay está programado para jugarse el viernes 7 de junio desde las 7:30 p.m. según la hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m., mientras que en México a las 6:30 de la tarde.

El compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. No te lo puedes perder.

Los convocados de la Selección Peruana:

Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Romero.

Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Romero. Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo y Paolo Reyna.

Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo y Paolo Reyna. Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia y Christian Cueva.

Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia y Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo y Paolo Guerrero.





