Fue casi un año de ausencia el que tuvo Jefferson Farfán en la Selección Peruana, el mismo que llega a su fin tras la reciente convocatoria de Ricardo Gareca, quien decidió oportuno volver a tener a la ‘Foquita’ entrenando con el resto del grupo para lo que será la jornada triple de octubre por las Eliminatorias.

Y es que la experiencia del atacante que actualmente milita en Alianza Lima podría ser vital para el resto del grupo, el mismo que planea sacar la mayor cantidad de puntos para no dejar escapar el sueño de una nueva clasificación a una cita mundialista.

Con la camiseta de la Selección Peruana en el pecho, Jefferson Farfán logró acumular 42 partidos (3183 minutos). Con ello, alcanzó 16 anotaciones y dos asistencias, siendo el futbolista del combinado incaico que mejor performance tuvo frente al arco rival en este tipo de torneos.

Si bien la ‘Foquita’ no logra completar 90 minutos desde su regreso a las canchas, no es un secreto que puede aportar mucho al combinado bicolor en las Eliminatorias Qatar 2022, aunque su presencia en los partidos no pudo ser confirmada -aún- por el DT del elenco blanquirrojo, Ricardo Gareca.

Los registros de Farfán en Eliminatorias

ELIMINATORIAS PARTIDOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS Alemania 2006 17 1260 7 0 Sudáfrica 2010 4 302 0 1 Brasil 2014 11 835 5 1 Rusia 2018 8 670 4 0 Qatar 2022 2 116 0 0

Farfán se ganó un lugar en la Selección Peruana

Jefferson Farfán fue de las principales novedades en la convocatoria de Ricardo Gareca para la jornada triple de las Eliminatorias Qatar 2022. El jugador de Alianza Lima volverá a la Selección Peruana en los partidos ante Chile, Bolivia y Argentina. El seleccionado de la bicolor explicó el motivo de la presencia del ‘10′.

“Jefferson puede aportar desde su experiencia que tiene con nosotros, su apego con la selección, todo lo que siente por el país y la selección. Es una etapa linda para él. Está haciendo un gran sacrificio, y le ha dedicado mucho tiempo para volver a las canchas”, sostuvo en conferencia de prensa.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.