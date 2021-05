Uno de los principales requisitos que debe tener un jugador de selección es estar comprometido con sus colores. Eso lo tiene muy claro Luis Abram, quien antes de pensar en su próximo equipo, después de haber concluido su vínculo con Vélez, solo quiere enfocarse en los próximos partidos con la Selección Peruana por las Eliminatorias Qatar 2022.

“En esta temporada la verdad que aprendí bastante, mejoré muchísimo y estoy muy agradecido con Vélez Sarsfield. (...) Le he dicho a mi representante que no me toque el tema porque ahora me concentro en la selección. No quiero que me distraiga”, mencionó en radio Ovación.

Tras sumar solo un punto en las cuatro primeras jornadas del proceso clasificatorio (lo registraron ante Paraguay en Asunción) y ubicarse en la penúltima casilla de la tabla de posiciones, los dirigidos por Ricardo Gareca están obligados a sumar la mayor cantidad de puntos en los encuentros ante Colombia (3 de junio) y Ecuador (8 de junio).

“Son rivales muy duros, como todos en las Eliminatorias. Nosotros estamos obligados a sacar seis puntos, acá no hay nada imposible, este grupo ya lo demostró y espero que lo repita”, comentó el ‘Patriarca’ al respecto.

Una de las principales ausencias que tendrá la blanquirroja será la de Carlos Zambrano. Aunque el futbolista de Boca Juniors cumplía frente a Colombia su tres fechas de suspensión y quedaba disponible para el choque ante Ecuador, el ‘Tigre’ decidió dejarlo fuera de la convocatoria. Abram también se refirió sobre su compañero de zaga.

“Sin duda es una baja importante, pero creo que hay jugadores que lo han sabido reemplazar muy bien”. Y de Jefferson Farfán, dijo: “Es una baja importantísima, es un jugador con mucha calidad, pero hay jugadores que saben reemplazar a jugadores importantes”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.