A medida que los amistosos en Asia se acercan, pactados frente a Corea del Sur y Japón, y las Eliminatorias comienzan en septiembre con nuestros duelos contra Paraguay, en Asunción, y luego contra Brasil, Juan Reynoso y su equipo continúan visitando a cada jugador convocado y evaluando de cerca su desempeño en sus respectivos clubes. Hace unos días, viajaron a Estados Unidos para encontrarse con Pedro Gallese, Raúl Ruidíaz, Wilder Cartagena, Luis Abram y Miguel Trauco. Y en las últimas horas, desde las redes sociales oficiales de la Selección Peruana, se confirmó que se reunieron con Paolo Guerrero, Catriel Cabellos y, posteriormente, con Luis Advíncula.

El deportista peruano, que es parte de las filas de Boca Juniors, se congregó con el DT de la ‘Bicolor’ y parte de su comando técnico. La cita se dio en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, durante la concentración de la escuadra ‘Xeneize’, que se prepara para enfrentar a Tigre, este domingo 28 de mayo, como parte de la fecha 18 de la Liga Profesional de Argentina.

Horas antes del encuentro del estratega con el ‘Rayo’, Reynoso se reunió, también, con Guerrero y Catriel Cabellos. Ambos jugadores militan en Racing Club y son considerados por Fernando Gago: el ‘Depredador’, por ejemplo, registra minutos en el torneo local y en la Copa Libertadores, mientras que Cabellos ya hizo su debut con la ‘mica’ de la ‘Academia’: fue en la pugna frente a Talleres, el pasado lunes 8 de mayo.

Es importante destacar que el enfrentamiento contra el seleccionado de Corea del Sur tendrá lugar a las 6:00 a.m. (hora peruana). Mientras que el compromiso contra Japón se llevará a cabo a las 4:55 a.m. (hora peruana). Aunque todavía no se ha determinado el estadio donde se llevarán a cabo ambos encuentros, es muy probable que el primero se dispute en el Asiad de Busan, mientras que el segundo, en el Estadio de Fútbol de Suita.

Lista la agenda asiática

¡Listo el cronograma de partidos! El primer encuentro de la Selección Peruana, ante el cuadro surcoreano, se jugará el 16 de junio, en Seúl. Cuatro días después, los dirigidos por el profesor Juan Reynoso se medirán con el seleccionado japonés (en Osaka). Ojo, en marzo la bicolor se enfrentó a Alemania y Marruecos -perdimos (2-0) y empatamos (0-0), respectivamente-.

Juan Reynoso y su comando técnico darán a conocer a la nómina de convocados en los próximos días, entre los que destacarán los nombres de futbolistas del torneo local y la mayoría que militan en el extranjero. Lo más seguro es que no haya muchas sorpresas y la nómina sea similar a la que se dio para los encuentros que tuvimos en Europa, en marzo.

