Decidido. En medio del difícil momento que atraviesa la Selección Peruana, parece que aún hay jugadores dispuestos a sacar adelante a la ‘Bicolor’. Sin entrenador tras la salida de Jorge Fossati y con el gran vacío que dejará Paolo Guerrero, todo indica que tomará un tiempo para que el equipo vuelve a ser ese que tantas alegrías nos trajo hace unos años. Sin embargo, para jóvenes como Luis Ramos, este podría ser el momento perfecto para demostrar que aún hay una luz al final del túnel, esto luego de que se postulara como el sucesor del ‘Depredador’.

En una entrevista para L1 MAX, el delantero de Cusco FC expresó su deseo de volver a formar parte de la Selección Peruana de cara a la próxima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ahora sin Paolo Guerrero, quien anunció que dejará la ‘Bicolor’ para dar paso a las nuevas generaciones, Ramos no descarta la posibilidad de convertirse en el nuevo ‘9′ del equipo.

“La verdad que sí (sobre la posibilidad de ser convocado en marzo). Estoy trabajando al máximo y mi mentalidad está en eso. Por eso que también quiero salir del país, quiero seguir aprendiendo, quiero representar a mi país. Estoy enfocado en eso”, fueron las palabras de Ramos, asegurando que se siente listo para asumir un rol más importante este 2025.

“Todos los jugadores estamos para asumir y eso siento hoy en día. Por ahí estamos escasos de delanteros, pero si me toca siento que voy a asumir y estoy con toda esa confianza de poder hacerlo”, agregó. Como bien se recordará, Ramos debutó en la selección el año pasado de la mano de Jorge Fossati, con quien sumó sus primeros minutos en la fecha doble de octubre.

A sus cortos 25 años, el futbolista nacido en Trujillo viene de cumplir una buena temporada con Cusco FC, donde registró un total de 11 goles y 5 asistencias en 34 partidos disputados. Anteriormente, en 2023, defendió los colores de Los Chankas, con los que logró sumar 19 anotaciones por aquel entonces. En cuanto a sus duelos con la selección, jugó contra Uruguay y Brasil.

Cuestionado sobre la salida de Fossati de la ‘Bicolor’, Ramos solo tuvo palabras de agradecimieno para el ‘Nono’: “Con el ‘profe’ (Fossati) estoy muy agradecido y con todo el comando técnico, todas las personas que trabajan dentro de la Federación. Desde el primer momento que llegué a la selección me trató de la mejor manera. Habló mucho conmigo”, comentó.

Asimismo, destacó su buena relación con el ahora exentrenador de Perú, recordando cómo es que lo favoreció para irse ganando un lugar en las convocatorias: “Confiaba mucho en mí, en mi capacidad. Lo que sentía era que me quería llevar de a pocos, es lo que hablaba mucho conmigo, pero me daba la confianza para poder entrenar y por si me tocaba jugar’’.

Los números de Fossati en la selección

Jorge Fossati llegó a ser DT de la ‘Bicolor’ en diciembre de 2023, luego de salir campeón con Universitario de Deportes, lo que le dio cierto respaldo para asumir el cargo. Además, ya contaba con experiencia como seleccionador nacional en su natal Uruguay y en Qatar. Desde entonces, el ‘Nono’ dirigió un total de tres partidos, entre amistosos y duelos oficiales, registrando cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Sin embargo, lo que más se le ha cuestionado al estratega es que, en partidos oficiales, únicamente sacó una victoria, además de tres empates y cinco derrotas. Manteniendo también una sequía de goles y rompiendo la racha positiva que mantenía la Selección Peruana en la Copa América, al no superar la fase de grupos. Recordemos que Jorge Fossati reemplazó en el cargo a Juan Reynoso, quien tampoco cumplió las expectativas

¿Qué partidos se le vienen a la selección?

Si bien la esperanza no está al mismo nivel de lo que se sentía al comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, los aficionados aún esperan por ver los desafíos que le tocará enfrentar a la Selección Peruana este nuevo año. Ahora sin Jorge Fossati en el banquillo, este es el cronograma de partidos de la ‘Bicolor’:

Perú vs. Bolivia : jueves 20 de marzo, Estadio Nacional de Lima.

: jueves 20 de marzo, Estadio Nacional de Lima. Venezuela vs. Perú : martes 25 de marzo, Estadio Metropolitano de Mérida.

: martes 25 de marzo, Estadio Metropolitano de Mérida. Colombia vs. Perú : martes 4 de junio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

: martes 4 de junio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Perú vs. Ecuador : lunes 9 de junio, Estadio Nacional de Lima.

: lunes 9 de junio, Estadio Nacional de Lima. Uruguay vs. Perú : martes 9 de septiembre, Estadio Centenario de Montevideo.

: martes 9 de septiembre, Estadio Centenario de Montevideo. Perú vs. Paraguay: domingo 14 de septiembre, Estadio Nacional de Lima





