Cuando uno piensa o menciona a la selección uruguaya, probablemente el primer nombre que se viene a la mente es el de Luis Suárez . Sin embargo, hoy el ‘Pistolero’ no tiene asegurada la titularidad en el elenco ‘charrúa’, donde su poca continuidad en el Atlético de Madrid y sus constantes lesiones lo ponen más cerca del banquillo que en el ‘11′ del técnico Diego Alonso.

El delantero ha sido titular en apenas cinco partidos de LaLiga este 2022, y después de la última fecha FIFA por Eliminatorias solo ha sumado 302 minutos en siete partidos: un promedio de 43′ por encuentro. Incluso, en España ya se habla de una posible salida de uruguayo para que llegue un nuevo delantero, entre los que destaca el nombre de Robert Lewandowski.

¿La razón? Los continuos cambios de sistema del ‘Cholo’ Simeone han terminado por disminuir la confianza de sus jugadores, entre ellos, Suárez. El ‘Cholo’ ha optado por la dupla de ataque Joao Félix-Antoine Griezmann. Ojo, el ‘charrúa’ ni pisó el campo en el triunfo ‘colchonero’ sobre Manchester United, en Old Trafford, por la Champions League.

Cabe resaltar que en la temporada 2020-21, donde el ‘Pistolero’ fue goleador del campeonato español y el ‘Atleti’ el campeón nacional, el estratega sudamericano jugaba con el sistema 4-3-2-1, lo que le permitía a ‘Luchito’ ser el único delantero y acomodarse mejor frente al arco, tal y como lo hacía en sus mejores épocas con el Barcelona.

Con este panorama, ¿qué ocurrirá con Uruguay de cara a las Eliminatorias? Según nos explica el periodista deportivo Gonzalo Gabriel, de Radio Universal, las grandes dudas en el equipo son Luis Suárez y Edinson Cavani. Este último tampoco está teniendo buen ritmo en el Manchester United. Solo tres partidos ha jugado desde la última fecha doble (dos en Premier League y uno en Champions).

“No llega en su mejor momento, teniendo en cuenta que no suma minutos como titular en el Atlético. De hecho, el eje de la opinión aquí se basa en que ni Suárez ni Cavani están teniendo minutos en sus equipos. El que se perfila como titular, como centro delantero, es Darwin Núñez, que viene de convertir el gol del pasaje a la siguiente fase de la Champions con el Benfica. Es un jugador más joven, el sustituto a futuro de Suárez y Cavani”, dijo el comunicador.

“Muchos hablan de la posibilidad de que igualmente Suárez o Cavani sean los compañeros de ataque de Darwin. En mi opinión seguramente será con ‘Lucho’”, agregó. Y es que el ‘9′, aún con poca continuidad en su club, sigue siendo importante para los ‘charrúas’. Y en una fecha doble tan importante como la que disputarán -ante Perú y Chile- y que definirá su pase al Mundial, la experiencia y el gol, probablemente, inclinarán la balanza.

El goleador de Eliminatorias

A pesar de los pocos minutos que Luis Suárez ha venido teniendo con el Atlético de Madrid, a nivel de Selección, el ‘Pistolero’ no ha dejado de disparar y es el goleador de Uruguay en las Eliminatorias a Qatar 2022. Suma siete anotaciones, solo por detrás de Marcelo Martins con 10, e iguala a Lautaro Martínez y Neymar.

Futbolista País Goles Marcelo Martins Bolivia 10 Luis Suárez Uruguay 7 Lautaro Martínez Argentina 7 Neymar Brasil 7

‘Luchito’ le ha anotado a Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Venezuela. Es decir, a seis de las diez selecciones de Conmebol. A pesar de que no estuvo presente en cuatro de los 16 partidos que ha disputado Uruguay hasta el momento.

No jugó ante Brasil de local por coronavirus, frente a Perú de visita por lesión, al igual que ante Bolivia y Ecuador en casa. Eso sí, cada vez que le tocó estar, salvo ante Bolivia en La Paz, fue titular. Es por ello que a pesar de su poco ritmo, Diego Alonso analiza considerarlo dentro de su equipo.

“Se perfila como titular, pese a que aún no han comenzado a entrenar. Hay que esperar que lleguen (los jugadores). Lo harán el lunes, y el martes arrancarán los entrenamientos en lo táctico. No hay nada que haga pensar que Suárez no será titular ante Perú. Acá sorprendería más que Cavani vaya desde el arranque antes que Suárez. Igualmente, creería que juegan los dos”, nos dijo Rodrigo Vásquez, de DirecTV Uruguay.

‘Luchito’ ante la blanquirroja

Septiembre del 2021. Desde Uruguay confirmaron que Luis Suárez no jugaría ante Perú en Lima por una lesión en la rodilla. Tampoco estuvo ante Bolivia y Ecuador, en aquella fecha triple. ¿El resultado? La bicolor logró sumar un punto en el Estadio Nacional, tras empatar 1-1 con gol de Renato Tapia y asistencia de Paolo Guerrero. El rival marcó gracias a De Arrascaeta.

Partido Fecha Torneo Minutos Gol Asistencias Uruguay 4-5 Perú 29/06/2019 Copa América 2019 90’ - - Perú 2-1 Uruguay 29/03/2017 Eliminatorias Rusia 2018 90’ - 1 Uruguay 1-0 Perú 30/03/2016 Eliminatorias Rusia 2018 90’ - 1 Perú 1-2 Uruguay 07/09/2013 Eliminatorias Brasil 2014 90’ 2 - Uruguay 4-2 Perú 10/06/2012 Eliminatorias Brasil 2014 90’ 1 1 Perú 0-2 Uruguay 20/07/2011 Copa América 2011 (semifinal) 70’ 2 - Perú 1-1 Uruguay 05/07/2011 Copa América 2011 90’ 1 - Uruguay 1-0 Perú 05/09/2009 Eliminatorias Sudáfrica 2010 90’ - - Uruguay 6-0 Perú 18/06/2008 Eliminatorias Sudáfrica 2010 18’ - -

Eso sí, cuando estuvo, fue clave. De los nueve partidos que ha jugado ante Perú con la selección mayor de Uruguay, ha ganado seis, empatado uno y perdido dos. Además, suma seis anotaciones en cuatro partidos, tres de ellos con victoria para los ‘charrúas’. El otro fue empate.

