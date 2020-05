La Selección Peruana no es ajena a la lamentable realidad que se vive en nuestro país y en el mundo entero. A pesar de ello, son conscientes de que muchas personas no pueden quedarse en sus hogares debido a que se encuentran luchando contra el coronavirus y cuidando a la ciudadanía para que no se vea afectada por esta enfermendad.

Por ese motivo, decidió extender sus saludos a los profesionales que aún se encuentran en la cancha, aprovechando un nuevo aniversario del Día del trabajo, el mismo que se celebra el primero de mayo.

“En este Día Del Trabajo aplaudimos a todas aquellas personas que dejan todo por cuidar a nuestro país en estos momentos difíciles. ¡Gracias por su esfuerzo y fortaleza!”, señaló la publicación que la Selección Peruana hizo a través de sus redes sociales principales.

En este #DíaDelTrabajo aplaudimos a todas aquellas personas que dejan todo por cuidar a nuestro país en estos momentos difíciles. ¡Gracias por su esfuerzo y fortaleza! 🇵🇪#YoMeQuedoEnCasa #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/VxKoDqEHgE — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 1, 2020

El reinicio del fútbol sudamericano podría darse este año y la Selección Peruana se reuniría en setiembre

La Selección Peruana podría volver al ruedo en setiembre próximo, luego que CONMEBOL diera a conocer que FIFA aprobó que esta competencia se desarrolle en el mes de setiembre 2020. Claro está, todos los participantes deberán cumplir con un estricto requerimiento para evitar el contagio de coronavirus entre las delegaciones. Con respecto a la Copa América, el mayor ente del fútbol sudamericano confirmó las fechas en las que se llevará a cabo, indicando que se dará entre junio y julio de 2021.

Mientras tanto, los seleccionados peruanos continúan sus entrenamientos y la Federación Peruana de Fútbol aseguró que mantienen una comunicación activa con todos los jugadores y el comando técnico que encabeza Ricardo Gareca.

Jefferson Farfán: "Ni loco jugaría por Universitario"

