Alianza Lima realizó un cambio de entrenador en la presenta temporada. Tras la salida de Pablo Bengoechea después del encuentro entre los íntimos y Universitario, Mario Salas fue el elegido para dirigir a los íntimos en lo que resta de la temporada; sin embargo, el DT chileno aún no puede dirigir de forma presencial al conjunto blanquiazul debido al cierre de fronteras ante la pandemia del coronavirus.

Si bien Alianza Lima no comenzó muy bien la temporada, presenta una plantilla importante, como lo señalo ‘Chemo’ del Solar. El DT de César Vallejo dio su opinión sobre Mario Salas y Alianza Lima en conversación con Rodrigo Sepulveda.

“Si hacías un análisis en enero cuando se forman todos los plantel del torneo peruano, todo el mundo coincidía en que el plantel más fuerte y potenciado era el de Alianza Lima. El plantel más caro es el de Alianza. O sea, ya hay un diferencia de presupuesto muy importante entre Alianza y los demás”, señaló José del Solar.

“Pablo Bengoechea y la directiva de Alianza Lima hicieron un plantel que si no sale campeón es un fracaso. Por la inversión que hicieron, Alianza tiene que ser uno de los candidatos para ser campeón. Por el equipo que tiene, debe estar entre los tres candidatos. Pero no siempre el que invierte más es el que campeona”, añadió el DT de Vallejo.

‘Chemo’ del Solar destacó el trabajo del nuevo entrenador íntimo. “Acá (Mario Salas) hizo un gran trabajo. Lo conocía por su paso por la Universidad Católica. Se ve que es un tipo responsable y que trabaja muy bien. El entrenador está sujeto a los resultados, pero no siempre te irá bien. El hecho de que no le haya ido bien en Colo Colo, no significa que no sea un buen entrenador. Es un muy buen entrenador”, comentó el técnico de los ‘poetas’.

VIDEO RECOMENDADO

Los elogios de Diego Forlán para la ‘Foquita’

Jefferson Farfán en el once ideal de Diego Forlán. (UCI Deportes))

MÁS NOTICIAS