La Selección Peruana cerró su participación en la Copa América en la que destacó la presencia de Marcos López, una de las gratas apariciones del equipo nacional que demostró estar preparado para ser usado cuando Ricardo Gareca lo necesite. Precisamente, el lateral izquierdo nacional hizo una rápida evaluación de lo que fue su participación en el certamen.

“La Copa América me dejó una gran enseñanza. Me sentía preparado para cuando el profesor Ricardo Gareca me de la oportunidad de jugar y creo que lo hice bien”, sostuvo el futbolista de San Jose Earthquakes de la MLS (Estados Unidos) en diálogo con Movistar Deportes.

Marcos López fue uno de los más jóvenes en integrar la Selección Peruana, por lo que también destacó la importancia de la convivencia con los más experimentados del equipo, lo que le permitió ir desarrollándose como futbolista y sumar mucha confianza en el fútbol que practica.

“Cualquier jugador que esté al lado de Cueva, Carrillo, Yotún, Lapadula, Tapia, o de los que estén, va a ser mejor de lo que es. Me siento afortunado porque evoluciono. Obviamente, la confianza es muy importante para que uno se sienta seguro de dar un pase corto, uno largo, etc. Gracias a Dios, los compañeros siempre tratan de darme ese respaldo y me aconsejan. Cuando uno es defensa tiene que jugar un poco más simple. Trato de escuchar y eso es lo que me permite seguir creciendo”, agregó.

¿Público en el Perú vs. Uruguay?

Las Eliminatorias a Qatar 2022 están de vuelta y los preparativos para los próximos duelos de la Selección Peruana ya comenzaron; sin embargo, una de las preguntas que se hacen los hinchas es: ¿cuándo volverán los partidos con asistencia de gente? Al respecto Antonio García Pye indicó que se analiza la posibilidad, aunque es difícil de que pueda darse una confirmación en las próximas semanas.

“Por lógica, un estadio es un espacio abierto y menos propenso a que se den contagios. Con los protocolos del caso, no creo que haya ningún problema. La Federación, pero en especial Conmebol y FIFA son los que ven la posibilidad de que se pueda jugar con público”, indicó el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol a FPF Play.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.