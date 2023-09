Marcos López fue uno de los jugadores de la Selección Peruana que tuvo más minutos en la primera fecha doble de las Eliminatorias 2026 (45′ ante Paraguay y 90′ ante Brasil). Realizó un buen trabajo dentro de la cancha y se llevó muchos aplausos por parte de la hinchada. Antes de viajar a Europa (para sumarse al Feyenoord), el defensor manifestó que, a pesar de la derrota dolorosa ante el ‘Scratch’, la Bicolor demostró que está para luchar -y próximamente ganar- contra las grandes selecciones de Sudamérica y el mundo.

El exfutbolista del San Jose Earthquakes se mostró tranquilo porque se hizo una gran labor ante la escuadra brasileña. “Sacamos muy buenas conclusiones dentro del grupo, obviamente no fue el resultado que esperábamos contra Brasil, buscábamos otra cosa. Desde el planteamiento táctico creo que lo hicimos de la mejor manera pero por pequeños detalles te ganan esta clase de partidos. Hay que tratar de mejorar para lo que viene”, apuntó a Ovación.

“El grupo está tranquilo por lo que ha hecho, no es fácil pararse al frente de Brasil y plantarle cara. No todas las selecciones juegan al nivel que mostramos ayer, hubiéramos querido llevarnos un punto porque no todos las selecciones le pueden sacar puntos a Brasil. Hubiéramos querido sacar aunque sea un punto y el grupo está contento por lo que mostró”, agregó el defensa de 23 años.

Finalmente, López tuvo unas palabras para Joao Grimaldo, quien debutó en la Bicolor en el duelo ante el ‘Scratch’. “Joao es un jugador que tiene mucha calidad, lo viene demostrando en su club. Cada jugador joven que salga va a ser importante para que le sume frescura al equipo. Hay buen nivel y buena competencia”, concluyó.

Juan Reynoso tiene gran confianza en Marcos y lo ha demostrado poniéndolo en el once de la Selección Peruana en varias ocasiones. El siguiente objetivo del peruano es retomar la titularidad en el club neerlandés (estuvo en el banco de suplentes en las primeras cuatro fechas de la Eredivisie). El próximo partido del Feyenoord es este sábado 16 de septiembre ante Heerenveen en el estadio De Kuip.





¿Cuándo son los próximos partidos de la Bicolor?

Luego de caer por 0-1 ante Brasil en el estadio Nacional, por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana volverá a tener acción en el mes de octubre. El primer desafío será visitar a Chile, el 12 de octubre a las 7:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Monumental David Arellano.

Unos días después, el 17 de octubre, la Blanquirroja recibirá a Argentina, vigente campeona del mundo, en el estadio Nacional. Será un duelo tan complicado como el que vivimos ante la ‘Canarinha’, en el que se deberá sumar puntos para mantenerse cerca de los puestos de clasificación a la próxima Copa del Mundo.





