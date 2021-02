Alianza Lima tiene nuevo gerente general, se trata de Miguel Pons, candidato con amplia experiencia empresarial propuesto por el Fondo Blanquiazul. Su designación ha generado más de una reacción, entre ellas la de la exadministradora del club, Susana Cuba.

Al ser consultada en Barrio Fútbol por la elección de Pons, Cuba precisó que “el mundo del fútbol es un rol totalmente distinto al empresarial. Él [Miguel Pons] va a pasar por una curva de aprendizaje. No hace falta ser un genio para manejar una empresa, simplemente involucrarse”.

También se refirió a descenso del club a la Segunda División en la temporada pasada: “Me da muchísima pena que jueguen la Liga 2. Algo contra lo que yo luché. Y a pesar de no ser hincha, trabajé en el club, y por eso me da muchísima pena”, añadió.

Susana Cuba estuvo al mando del club del 2012 al 2015, tiempo en el cual se dieron algunos problemas en el club, incluyendo el despido de 8 jugadores. Este hecho fue denunciado y generó el pago de una indemnización por parte del club a dichos futbolistas.

Esto devino en una respuesta legal por parte de la institución en la que hoy se ve envuelta. “Esta administración me ha demandado por despedir a esos 8 jugadores. Consideran que le hice un perjuicio al club. El retiro de esos jugadores implicó indemnización, eso superó el millón de dólares”, precisó.

“La situación era muy compleja, en la cual a los jugadores les decíamos que bajen sus sueldos y que lo poníamos en el plan de restructuración. Con el apoyo de Juan Jayo, se logró que gran parte de los jugadores acepten. [...] Lastimosamente, no aceptaron 8, entonces, tuvimos que ser prácticos, era o aceptas o tengo que separarte del club”, explicó.





