Paolo Guerrero está en la mira de Boca Juniors para la próxima temporada. El elenco 'Xeneize’ necesita un '9′ de cara a la próxima edición de la Copa Libertadores y más allá de quien gane la presidencia del club, se sabe que el goleador de la Selección Peruana es prioridad.

En una nota publicada esta mañana en un reconocido medio deportivo argentino, se afirmó que el club inició las gestiones pertinentes para contar con Paolo Guerrero en el 2020. Asimismo detalló las razones por las que no es complicada su llegada al cuadro azul y dorado.

“Según pudo averiguar Olé, ya comenzaron las gestiones. Burdisso, con un año más de contrato al frente del fútbol de Boca (habrá que ver si sigue después de diciembre) ya tuvo contactos con el delantero. Y Riquelme contó que Guerrero lo llamó un par de veces para invitarlo a un partido a beneficio y que además le gustaría tener en Boca a un futbolista de su clase”, se puede leer en la web de Olé.

“¿Es posible que Guerrero llegue a la Bombonera? Sí, es posible. Por el monto de la cláusula de salida y porque el atacante no vería con malos ojos afrontar este desafío sobre el cierre de su carrera. Paolo tiene 35 años. Si llega, cumplirá 36 en plena pretemporada con Boca. Su cláusula de salida rondaría los 4,5 millones de dólares, una cifra que el Xeneize podría abonar sin inconvenientes. Si pagó cinco por Hurtado...”, continua el texto.

Por otro lado, Paolo Guerrero fue consultado al respecto, sin embargo, el ‘Depredador’ prefirió no pronunciarse hasta que exista algo concreto. “Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos del Brasileirao. De lo que pueda suceder después no puedo hablar. Hasta ahora son rumores, no tengo detalles” aseguró.

