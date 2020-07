Lo que es el fútbol: hace hasta poco, todos seguíamos de cerca el presente de Miguel Trauco con el Saint Étienne de Francia. Hoy, sin embargo, lo que más preocupa es su futuro. ¿El motivo? No está en los planes del DT Claude Puel. Por ello, en las últimas horas surgió la chance de que llegue a Olympiacos de Grecia. Aquí la palabra del lateral de la Selección Peruana con El Tridente Depor.

“Son cosas del fútbol. Siempre hay dos o tres por puesto, entonces el ‘profe’ siempre decide por uno. Si él quisiera pondría a los tres, pero siempre tiene que decidir por uno. Por el momento soy la tercera opción. Soy realista, tengo que seguir trabajando duro. Sé que es muy difícil que yo pueda jugar el 24 (final de Copa de Francia ante PSG), pero estoy metiéndole para el campeonato, que va a empezar en el mes de agosto. Estoy fuerte de cabeza y entrenando duro para eso. Son cosas que pasan, ya hemos pasado varias veces esta clase de situaciones y uno siempre trata de mejorar”, mencionó Trauco.

Miguel Trauco, a su vez, no tuvo problemas en confesar que su situación no es la más cómoda en Francia: “Es más que todo la cabeza. Sabes que por ahí el DT no te da la oportunidad ni en los partidos de práctica. Es duro para mí, me molesta lógicamente, pero estaré esperando mi oportunidad”.

Respecto a la final que sostendrán con PSG, por la Copa Francia, el defensor de la Selección Peruana mencionó que “tenemos un partido muy importante, que es un partido pendiente de la Copa Francia, que va a ser el 24 de julio. Es un partido del que todos quisieran estar, una final contra el PSG en el Estadio de Francia; es como decir el Estadio Nacional en el Perú”.

Se vienen días claves

Pese a la realidad que le toca vivir en Saint Étienne, el zurdo dejó en claro que quiere lucharla: “Mi pensamiento es quedarme y pelear el puesto. Sí hay la posibilidad de ir a Grecia, pero eso yo lo dejo que lo vea el club o mi representante, porque mi mente está en tratar de trabajar para pelear el puesto. Si tú me preguntas en una respuesta personal, yo quisiera quedarme, pero nadie sabe qué pueda pasar”.

Trauco, a su vez, también habló sobre las cargas de trabajo que vienen realizando después del receso que hubo por la pandemia. “Ya llevamos poco más de un mes de entrenamiento. Estoy bien físicamente, voy de menos a más. Lógicamente vengo haciendo trabajos con el grupo, reducidos, pero nosotros sabemos que siempre necesitamos por ahí un par de partidos de preparación, que es lo que yo creo que me hace falta”, añadió.

