Aunque el año pasado fue el equipo sensación de la Copa Perú y del cuadrangular del ascenso, Deportivo Llacuabamba no ha comenzado bien su primera experiencia en la Liga 1. No solo en el plano futbolístico, se quedaron penúltimos antes de la para, sino en el lado dirigencial.

Y es que poco antes de que acabe el 2019, el equipo minero anunció la flamante contratación del técnico Alejandro Larrea. Sin embargo, días después, se anunció su salida de manera sorpresiva.

No se dijo mucho en ese momento, pero -luego de seis meses- Alejandro Larrea decidió dar detalles de lo que fue su breve experiencia en Deportivo Llacuabamba. El técnico uruguayo fue invitado del programa Full Deporte por Depor.

“No fue una de las mejores experiencias evidentemente, llegué a Trujillo esperando que se definiera la situación (de su contrato), quería tener la oportunidad de conocer mi trabajo. Pero cómo puede ser posible que un equipo tenga dos dirigentes peleándose en ese momento”, contó.

“La verdad fue muy triste la situación que viví, y por el fútbol peruano que ha levantado después de jugar el Mundial. (...) Una directiva me quería, la otra no. Se veía todo ese trasfondo que les estaba faltando profesionalismo, teníamos un proyecto de trabajar con juveniles, la idea era organizar las categorías juveniles y proyectarlas a la primera división, pero no veíamos nada coherente”, agregó.

Alejandro Larrea habló sobre su breve paso en Deportivo Llacuabamba. (Video: Depor)

Asimismo, el técnico uruguayo relató que llegó a Lima para firmar su contrato e incluso ya tenía a los refuerzos en Trujillo. Sin embargo, al final todo quedó en nada.

“Teníamos a los extranjeros en Trujillo ya esperando entrenar y allí entrar las peleas (de la directiva). Al no haber una firma de contrato, ya les habían dicho a la prensa que habría otro técnico. Había una lucha de poderes, no firmé nada, porque la reunión se postergaba, luego cogí mis maletas y me fuia al aeropuerto, no se daba la circunstancias, ya el profesionalismo quedó fuera de contexto”, sostuvo el estratega.

“El fin era positivo, de tener un trabajo bárbaro, pero uno se encontró con una situación que no daba para un equipo de primera división (...) Yo estaba listo para empezar a trabajar, pero no había ni cancha, ni pelota, no había el entorno, no había ese profesionalismo que te da esa certeza de trabajar”, detalló Alejandro Larrea.

Cabe señalar que Deportivo Llacuabamba ha tenido cuatro técnicos hasta la fecha. El equipo minero marcha penúltimo de la liga y se prepara con incertidumbre para el reinicio del fútbol.

