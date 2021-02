La Selección Peruana tuvo un nuevo integrante las últimas dos fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022: Gianluca Lapadula. Aunque muchos temían que no pudiera integrarse, Edison Flores se encargó de descartar esto, hablando no solo de la buena química, sino de las bromas que le dicen.

“Lapadula lucha cada balón, es un jugador rápido y hay que tratar de darle una asistencia para que pueda hacer un gol. Uno le empieza a hablar en italiano, imitando un sonido italiano, pero todo es parte de las bromas sanas [risas]”, comentó el volante de DC United a Fútbol en América.

Esas cualidad, además de la predisposición que mostró el delantero de 30 en cada entrenamiento lo han hecho acercarse al elenco dirigido por Ricardo Gareca. Por ello, Flores no dudó en decir que existe “una química perfecta con todos. Él es un jugador con experiencia, que sabe mucho de fútbol”.

Lapadula en la selección

Días atrás, el atacante de Benevento comentó a RPP su lazo con la ‘bicolor’ y los referentes que tiene en el campo. “Cuando era pequeño mi mamá siempre me mantuvo cercano al Perú y sabía de algunos jugadores de fútbol del país. Me gustaba cómo jugaba Juan Vargas, tenía un toque zurdo que me gustaba mucho”, dijo.

Pero si se trata de delantero, Lapadula sostuvo que “Paolo Guerrero es un gran delantero. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él, pero espero que pronto se pueda dar. A Jefferson Farfán cuando jugaba en PSV y a Claudio Pizarro cuando estaba en Bayern Munich y recuerdo que me gustaba cómo jugaba dentro del área”.

Tras solo sumar un punto de 12 posibles en el arranque de las Eliminatorias, la Selección Peruana encarará sus próximos desafíos en el certamen sin margen de error, por supuesto, obligada a hacer los cambios necesarios para no complicarse más rumbo a Qatar 2022.





