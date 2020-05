Miguel Trauco es uno de los jugadores que mejor encajó en la Selección Peruana desde su primera convocatoria. El ‘Genio’ dio a conocer detalles sobre el cambio de posición que sufrió en el paso de su carrera, dejando el mediocampo para quedarse por la banda izquierda.

"Valoro mucho el cambio del profesor Julio César Uribe porque, si me quedaba de volante, tal vez seguiría jugando en el fútbol peruano”, sostuvo el ahora jugador de Saint Etienne de la liga de Francia, en diálogo con 7 novenos.

“Al principio, acepté (jugar de lateral izquierdo) porque quería participar, pero no me gustaba mucho porque se tenían que hacer trabajos de defensor. Sin embargo, luego cuando fueron llegando los pases de gol, me fui sintiendo importante dentro del campo. Además, vi que no habían muchos jugadores en esa posición en el fútbol local y apunté a seguir ahí con la meta de llegar a la Selección Peruana.", agregó Miguel Trauco.

La Selección Peruana podría volver a disputar un partido oficial en setiembre, según indicó CONMEBOL

La Selección Peruana podría volver al ruedo en setiembre próximo, luego de que CONMEBOL diera a conocer que FIFA aprobó que esta competencia se desarrolle en el mes de mencionado del presente año. Para que esto se pueda llevar a cabo, tanto las federaciones como los clubes y combinados nacionales deberán cumplir con un estricto requerimiento para evitar el contagio de coronavirus entre las delegaciones.

Con respecto a la Copa América, el mayor ente del fútbol sudamericano dio a conocer las fechas tentativas en las que este certamen se realizaría, indicando que se podría ser entre junio y julio del próximo año. Mientras tanto, los seleccionados peruanos continúan sus entrenamientos (algunos en casa y otros ya en sus clubes), mientras que la Federación Peruana de Fútbol aseguró que mantienen una comunicación activa con todos ellos y el comando técnico que encabeza Ricardo Gareca en la escuadra bicolor.

VIDEO RECOMENDADO

Advíncula y Carrillo acusaron a Corzo de “malear la plaza” para realizar publicidades en comerciales de TV [VIDEO]

Carrillo y Advíncula acusaron a Corzo de "malear" las publicidades. (Instagram)