Nolberto, ya que estás en Inglaterra, imagino que estás siguiendo de cerca la Champions...

Sí, aquí siempre involucrado con el fútbol, mirando todo tipo de torneos. Uno no pierde, por más distancia que haya, lo que pasa en el país. Entonces, siempre uno está actualizado, lo que pasa en nuestro país y obviamente aquí siguiendo esta competencia que es la máxima del fútbol. Después de jugar con tu selección, creo que para cualquier futbolista este es el torneo más importante.

¿Se puede decir que estás en tu segunda casa? ¿Podemos poner a Perú, Inglaterra y Argentina, en ese orden?

Sin duda, obviamente por el tiempo. A mí en Boca solamente me tocó estar un año. Yo llegué en junio del 97′ y vine a Inglaterra en julio del próximo año, entonces diría que pasé muchos más años aquí en Newcastle, esta es mi segunda casa por muchos motivos. Mis hijos han nacido acá, casi he hecho toda una vida por acá.

Justo te hice mención de Argentina porque acabo de ver la nueva miniserie de Guillermo Coppola, y en el último capítulo de ese partido de despedida, que se le hace a Diego Maradona, te mencionan dentro de la lista de invitados y recrean toda esa situación. ¿Qué recuerdos de ese momento?

Mira, fue sin duda un honor, pese al poco tiempo. Yo llego a Boca y Diego regresa en esa etapa y vuelve otra vez a involucrarse con Boca, a entrenar. Y solamente estuvimos con Diego cuatro meses. Dentro de esa pequeña relación y el privilegio y el honor que tuve de conocerlo, un ídolo máximo en la época para nosotros, de niño todos lo admirábamos, como hoy en día muchos a Messi, a Ronaldo. Y a mí me pasaba eso. Te imaginas, fue un honor, un privilegio tenerlo de compañero. Nunca pensé en mi vida que Dios me iba a dar esta bendición de poder estar con mi ídolo máximo. Y pese al corto tiempo, yo vine a jugar a Inglaterra y recibo esta invitación. No lo podía creer. Más aún cuando empecé a mirar quiénes estaban en la lista, quiénes iban a ir. Te imaginas, otro honor otra vez. de tener el privilegio de poder ver a todas estas megafiguras como Lothar Matthäus, Higuita, Stoichkov, todos estos internacionales. Entonces estar en esa reunión para mí, la verdad, dice mucho de Diego. Pese al corto tiempo ser invitado fue un honor para mí.

Dentro de la gran carrera que hiciste, ¿Sientes que tu vida hubiese sido la misma si no habrías conocido a Diego?

Obviamente, uno en la vida siempre necesita esa oportunidad. En este caso, yo creo que he tenido la suerte y el destino, gracias a Dios, de que a mí me diera la oportunidad de ser profesional en el fútbol Juan Carlos Oblitas y llegar a ese gran equipo como Cristal, se formó un gran equipo. Después tuve que ir a Municipal, pero vuelvo a repetir, las personas se van dando en el destino, pero yo creo que depende siempre de uno. Yo creo que si algún empresario o algún técnico te da la oportunidad de ir a algún lado, no hay que defraudarlo. Ya depende de uno mismo. Y yo, vuelvo a repetir, con Diego siempre agradecido a sus grandes palabras, sus elogios. Mira mi debut. Él recién me conocía una semana previo al debut con Argentinos Juniors. Cuando me pega una patada el hondureño Bennett, Diego saltó como si nos conociéramos 15 años, y eso demuestra la clase de persona que era. Y sin duda yo creo en las oportunidades, pero ya después que alguien te da la oportunidad, depende más de uno.

Bueno, hoy estás en Inglaterra, un país que siempre te recibe muy bien, es tu segunda casa. A mí particularmente, y creo que también a mucha gente en Perú, nos llena de orgullo que siempre seas reconocido en el extranjero. Eres parte de la historia de Newcastle y de la Premier, ¿no?

Bueno, sin duda uno quisiera ya pasar un poco al recuerdo, ¿no? Uno siempre tiene el deseo de que vengan a jugar futbolistas peruanos a esta liga, ojalá que algún día y en algún momento se pueda dar, para que dejen de hablar mucho de uno. La verdad me siento un privilegiado y muy orgulloso, Y yo he vuelto acá hace un año. Tomé la decisión de volver primero tres meses, después del proceso con Ricardo Gareca. Es un poco duro, difícil para nosotros que somos la nueva camada de entrenadores. Entonces decidí venir acá. Gracias a Dios por la amistad y conocer mucha gente alrededor del fútbol tengo la oportunidad de poder apreciar entrenamientos. Y en este club nunca son ingratos, se acuerdan de uno, nos homenajean cada vez que hay oportunidad. Yo tengo la chance de ir al club cada fin de semana, cada partido, una vez al mes nos invitan como embajadores para mirar el partido, hablar un poco con los hinchas y la verdad que uno sale por la calle y la gente todavía se acuerda.

Tú decías que te gustaría que más peruanos puedan hacerse un nombre, y quien estuvo más cerca del Newcastle fue Rodrigo Vilca. ¿Qué crees que pasó con él para que no se pudiera sostener en el club?

Mira, yo siempre lo he dicho, y no se trata de Rodrigo. Hay que entender el proceso. Yo creo que nuestra liga, que a veces la calificamos de muy baja, pero no vemos que hay muchas cosas por mejorar. Es muy difícil jugar en la altura, pero nuestra geografía es así, como los campos que no están en grandes condiciones. Pese a eso, muchos futbolistas, como Claudio Pizarro, Paolo, ‘Loco’ Vargas, Rebosio y yo, entre otros, hemos tenido la oportunidad de poder salir afuera y poder mantenernos afuera. Ahora las diferencias parece que están porque los empresarios están todos contra las cuerdas, porque el futbolista le dice “oye, si en un año no me sacas, empieza la desesperación”. Primero el futbolista y el empresario tampoco hace magia. Hoy en día, de lo bueno que pasa en el fútbol moderno, es difícil hoy en día vender a un futbolista porque tiene que tener todos los requisitos necesarios.

Antes por ahí hasta con un video zafabas, pero ahora ya saben cuándo corres, cuándo no corres, si estás gordo, si estás flaco. Y bueno, en ese apresuramiento, yo creo que nuestra liga no nos ayuda. Yo antes de salir he tenido la oportunidad de jugar cinco años en Primera. A Farfán le ha pasado lo mismo, tres, cuatro años en Primera. Hay un montón de gente que tiene que pasar eso, de futbolistas que tienen que romperla en nuestra liga. Yo siempre digo, si tú eres bueno, demuéstralo en el fútbol, pero no lo hagas solo tres fechas, demuéstralo todo un año. De ser el jugador del año, de ser el que marcó la diferencia en el club que te tocó representar y así progresar. De repente te toca la oportunidad de mostrarte en un club, con todo respeto, de mitad de tabla para abajo, para llegar a los grandes. Y en el grande tienes que mostrar lo que mostraste en el equipo chico. Ese es un buen termómetro. Y después, la selección. Si tú no eres un jugador de selección, va a ser muy difícil que de afuera te contraten.

Y vuelvo a repetir, hay que respetar los procesos, no hay que apurar a los representantes, o los representantes se apuran demasiado por ganar de repente en ese momento con una oportunidad, pero después, ¿qué termina en todo este escenario? Se cierran las puertas cuando preguntas por futbolistas peruanos, ¿no? Y Rodrigo, bueno, es un caso parecido. Él llegó acá, se presentó, pero no llegó en todas las condiciones. Llegó a la reserva, y la reserva te da la oportunidad un año, dos años, a ver cómo vas. Y como lastimosamente no le fue bien, tuvo que volver a Perú, pero antes de volver a Perú terminaron prestándolo en tercera división y cosas así, y esto es un poco lo que te comento del apresuramiento que hay.

Hace unos días Claudio Pizarro hablaba con Depor y contaba, en su rol de embajador del Bayern, que en Europa deciden no apostar por sudamericanos por el problema con el idioma, las costumbres, porque son son mucho más complicados de adaptarse, ¿Coincides con esto?

Mira, ¿sabes lo que está pasando? Creo yo, no soy el dueño de la verdad, pero nosotros en Sudamérica estamos perdiendo la identidad. ¿Qué pasa? Al mirar a Manchester City, al mirar al Liverpool, la admiración de todos estos mega jugadores que están en estos clubes, estamos perdiendo nuestra identidad, la del sudamericano. Nosotros no podemos jugar a esa velocidad. ¿Por qué nos contrataban? Y no es de ahora, hace más de 80 años. Contrataban a los sudamericanos por tener algo diferente. Entonces, si nosotros vamos a empezar a correr como los europeos en esa misma línea, la misma verticalidad, lo que acaba de decir Claudio es totalmente cierto. No nos van a contratar. Entonces, si tu ves un tipo que corre igual que otro sudamericano y hace las mismas cosas, ¿para qué contratarlo? Entonces nosotros no tenemos que perder nuestra identidad. Está bien, es fácil mirar lo lindo, lo hermoso. No se puede competir con la Premier League. ¿Por qué? Porque están los billonarios, trillonarios haciendo de este fútbol una locura. Entonces, ¿qué hacen? Claro, traes a los mejores y te cuestan ahora 80, 100 millones.

Y después tú lo ves muy lejano. El jugador desde Sudamérica dice “oye, qué está pasando”. Pero yo creo que no hay que perder la identidad, porque te lo digo de experiencia, que es cuando nosotros nos movemos para acá, que cambiamos de repente la intensidad. Pero ese amague, esa visión del fútbol, esa chispa, el engaño, como nosotros le decimos. Nosotros no podemos perder el engaño del fútbol. Entonces, si vamos a empezar a correr predeciblemente, tú para aquí, tú para allá, mira, no vamos a tener ninguna chance y no van a ir más ni argentinos ni brasileños, no van a ir más porque están desapareciendo. El talento, se están olvidando que es la materia del fútbol, la materia prima. Pero claro, vamos a querer todos correr ahora. Todos vamos a querer meterle. Después no hay ninguna chance para eso.

Hubo una realidad que nos golpeó también, y tú lo has vivido en carne propia, y es que cuando Perú clasifica a Rusia, uno pensaba que iban a salir más jugadores a las grandes ligas y no se dio. Entonces qué nos hace pensar ahora, que estamos últimos, que podemos exportar mucho más.

Mira, Gabriel, yo creo que hay una cosa que nosotros primero, antes de empezar a buscar y compararnos con el resto, tenemos que mejorar. Nosotros tenemos un grave y serio problema, que es la infraestructura. Mientras que todos se hagan los locos, todos miren para la izquierda, es muy fácil acusar al futbolista, acusar a los entrenadores, porque date cuenta, en nuestro país no tenemos chance de nada, todo entrenador peruano es malo, el futbolista peruano es malo, entonces ¿Quién tiene que venir a jugar? O sea, ya terminaremos en la liga mirando extranjeros, nos sentamos todos y que vengan todos de afuera y vamos a apreciar un poco más. Hay un tema que está muy serio y es de mucho tiempo. Que eso sí, yo creo que hay que admirar a las grandes potencias que en algún momento cambiaron, como Brasil, Argentina, Uruguay. Siempre es bueno mirar algunas cosas buenas sin perder nosotros nuestra esencia.

Yo empecé jugando al fútbol, no lo empecé jugando bien, según los momentos, pero tuve oportunidad de jugar en un equipo y de ahí uno va creciendo. Pero cómo creces si el propio país no te da la oportunidad. Cómo se hace. Pero bueno, esto es una conversación larga, pero si no cambiamos la infraestructura, es una pena y una realidad, porque el jugador primero debe llegar a nuestra liga local ya formado. Yo he sido gracias a Dios un dotado por el fútbol, pero no a todos se le da esa bendición. Hay muchos que tienen que trabajar fuerte para hacer una carrera digna.

No todos tienen la bendición del talento, y también no solo es talento. También tienen que llegar las oportunidades. Teddy Cardama me decía que ahora nacionalizan a los extranjeros con una facilidad en la Liga 1. ¿Tú crees que eso es contraproducente para que salgan más chicos en el fútbol peruano?

Mira, yo he jugado afuera, gracias a Dios me ha ido bien. Yo vivo en Newcastle y el cariño es grande. Ese no creo que es el problema. El problema es que lastimosamente lo que hablamos hace un instante, desde no tener estos temas formativos, de no hacer crecer a nuestros futbolistas, darles la oportunidad, nos vamos por el camino más fácil, me traigo uno de afuera para que ocupe esta posición. Hay un tema que en verdad es muy serio, centrales nosotros hace rato, tú no ves un chico con proyección. Arón Sánchez era la promesa de aparecer, el mismo Lutiger, pero date cuenta, los clubes tú miras y los más importantes que disputan escenarios más importantes, juegan con centrales, volantes y delanteros extranjeros. Hay que tomarlo muy en serio. Si no nos preocupamos, no es la culpa del extranjero, yo no tengo nada en contra del extranjero, he jugado con grandes extranjeros que han aportado muchísimo. Pero hay un problema en nuestro fútbol peruano, hay un egoísmo en todo los clubes, todos están peleados. Si la FPF propone a todos los clubes jugar con dos extranjeros, date cuenta qué va a pasar. Va a haber más preocupación en los clubes por formar jugadores, que tomar la decisión más fácil. Y mira que hacen, aumentan los cupos. Entonces haces el camino más flojo, no te preocupas que no pasa nada acá, contratando entrenadores que no te pueden formar a los chicos, y vamos a seguir en esta misma, nacionalizando futbolistas. Muchos chicos, obviamente, se encariñan, saben que en su realidad no pueden jugar en sus ligas por el nivel, en su mayoría son argentinos o uruguayos. Y bueno, quieren aportar y les va bien, y son profesionales que con profesionalismo hacen una buena carrera en el país y tienen esta oportunidad. Pero el problema no son los extranjeros, el problema es nuestro sistema de fútbol.

Pasó la etapa de Ricardo Gareca, a Reynoso no se le dieron los resultados y ahora llega Fossati. Siempre un nuevo técnico le genera a un jugador una nueva ilusión, ¿Sientes que todavía podemos meternos de lleno en la pelea? Ojo que ahora son 7 cupos prácticamente de 10.

Primero, apenado por lo que le sucedió a Juan, una experiencia lastimosamente mala, negativa, que no ayuda a nadie. Nos meten en el paquete, le pasa a uno y pareciera que le pasa a todos los entrenadores nacionales. Es una pena que no haya podido sostenerlo para ver qué pasaba. Y bueno, esto es así. Yo he tenido la fortuna de trabajar con Ricardo Gareca, donde hubo un respeto, un proceso, una buena afinidad entre el señor Oviedo, el mismo Juan Carlos Oblitas, había ese sostén de comprensión, pero lastimosamente con Juan no se dio. Pero el camino está duro porque se te suman selecciones que toman confianza como Venezuela, Bolivia, Chile que estamos ahí para agarrarnos de esa sexta plaza, o el repechaje, y te saca el punto de ventaja, se pone más duro, más difícil. Va a estar duro, siempre ha sido duro para Perú, incluso en nuestra etapa. Pero distintos escenarios, ojalá que el profe Fossati pueda encontrarle la mano rápida, acá hay que sumar, tiene esta oportunidad, esta Copa América para conocer a los chicos, es un tipo carismático, que pareciera que es la línea de Ricardo, donde ves una luz de esperanza, pero la única esperanza va a ser el resultado, no la Copa América, olvidémonos de ese torneo, Fossati tiene que encontrar su equipo, el sistema, y hay que esperar a Ecuador y Colombia. Esos partidos nos tienen que dar la luz de dónde nos encontramos.

A mí me da la impresión que en los momentos complicados se necesita un líder. ¿Paolo Guerrero puede ser ese líder de este equipo, así como pasó hace dos eliminatorias?

Yo te digo en confianza, Ricardo Gareca decía “el único que puede sacar adelante es el equipo”. Olvidémonos de las individualidades, y más aún no le vamos a exigir a un Guerrero que está en sus últimas etapas de su fútbol, ganas tiene, el espíritu ganador lo tiene, no lo va a perder, pero hay una realidad. Paolo Guerrero ya no te va a dar 90 minutos de golpe a golpe, espero equivocarme, pero a nivel eliminatoria, de intensidad, a ese ritmo, es muy difícil. Es un futbolista que el profe Fossati lo va a tener dentro de un grupo que pueda colaborar a sacar el éxito que se tuvo con Ricardo Gareca, sacar el yo, la dependencia, que te juega en contra. Y esto pasa en el City, en los grandes equipos. No hay que buscar el líder, y así tuviera 20 años. Messi es un jugador diferente en Argentina, pero tuvo un gran soporte alrededor de él, por eso ganó la Copa de mundo.

¿Y la selección crees que extraña a Cueva, o un jugador como él?

Yo creo que si nosotros nos vamos a quedar con eso, por qué te imaginas cuando yo jugaba, cuando no se sacaban los resultados, se extrañaba a Cueto, Cubillos. Yo creo que tenemos que enfocarnos en los que están, sin dudas Christian no vamos a negar, dio lo mejor, pero ya es una realidad, ahora mismo Christian no es contable. Es un jugador que no tienes que contar con él, porque está lesionado. Si retoma el nivel que él sabe que tiene que retomar, cómo no va a ser un jugador de selección. Pero cuando pensemos en eso, de repente las cosas apuntan a otro lado. Entonces hay que pensar en darle a estos chicos que el profe Fossati va a contar con ellos, ver que va a pasar y tener una tranquilidad y confianza, porque si no empezamos a meter mano atrás, vamos a retornar a épocas duras y difíciles porque es una realidad.

Tú hablabas de la defensa, y te quiero preguntar por la línea de tres. El ‘profe’ Fossati ya dijo que ese va a ser su sistema, y no recuerdo si alguna vez en la selección jugamos así.

Yo creo que esta línea de tres, en algún momento se utiliza cuando necesitas meter un central más para defender un partido, en una necesidad así me acuerdo alguna vez en la selección. Pero ahora mismo no podemos juzgarlo al profe, hay que mirar, escuchar, ver y bueno, el resultado es el único que va a darle la razón al profe o no. Si está bien y convencido con sus tres centrales atrás o no. Ahora mismo podemos hacer un análisis, pero con todo respeto Nicaragua y República Dominicana, uno en el papel debería ver que necesita atacar mucho más a este equipo y no jugar con tres atrás . Si decide jugar con tres defensas, hay futbolistas para probar eso y hay que ver cómo los futbolistas le responden.

Haciendo un paralelo, cuando el ‘profe’ Gareca estaba complicado en las eliminatorias, llegó la Copa América y el equipo luego levantó porque le sirvió para probar gente y el sistema. Ahora Fossati va a tener también una Copa antes del debut de las Eliminatorias. ¿Crees que esto va a ser clave?

Va a ser productiva para el profe Fossati, totalmente. Te imaginas cuándo es el único momento que el profe va a tener a su grupo un mes, un mes que va a ser clave. Lo que dices es verdad, al Perú nos sirvió en ese momento porque aparecía el ‘Orejas’, Tapia, Peña, Polo. Aparecía esta sub 20 que era de Ahmed, eran chicos que se mostraban. Ahora uno quienes percibe que pueden aparecer. Están Grimaldo, Quispe, Reyna que no lo considero tan chico, pero vamos a ver hasta cuánto pueden explotar, pero es una buena oportunidad y veremos como responden. Ojalá puedan asumir esa oportunidad y esa gran responsabilidad que es tomar el timón en estas eliminatorias.

¿Sigues en contacto con el ‘profe’ Ricardo Gareca? ¿Hubo un llamado a Chile?

No, para Chile la verdad que no lo esperaba. Cuando me enteré lo de Chile, hablamos muy poco. Con Ricardo siempre nos hemos llamado para saludarnos por fiestas, siempre quedó una amistad y un inmenso agradecimiento. Del tema laboral, nada. Estuvimos cerca de ir a Baréin, cuando me quiso involucrar en el comando técnico. Y yo supongo que por obvias razones, te imaginas no sé si Perú aceptaría a algún chileno en el comando técnico, y si Chile aceptaría a un peruano ahí. Nunca hablamos de eso, pero uno entiendo como son las cosas. Hubiese sido un compromiso difícil, uno quiere seguir en el fútbol, trabajando en un comando técnico, pero viene todo este morbo que después se arma con el fútbol y es complicado. Pero Ricardo no es nuestro enemigo, va a ser nuestro rival ahora y hay que tratar de bajarlo en la eliminatoria.

¿Te enteraste que en su primera convocatoria se ‘bajó' a Brereton, porque sentía que el idioma era una traba? Pero parece que ya dio señales de aprender el español y en las últimas horas lo convocó.

Sí escuché, pero Ricardo es flojo para las idioma, por eso me llevó a Baréin para traducirle. Yo creo que debe pasar más por lo futbolístico que por el idioma. Yo quiero que alguien me hable en la cancha, si la va a romper en la cancha, que no hable con nadie, pero es parte de la convivencia. A él le gusta que los jugadores convivan bien, yo imagino que el comentario vino por es lado.

¿Vas a seguir en Inglaterra o vienes a Perú?

Es muy duro para nosotros, no es fácil poder dirigir en el país, estoy intentando por acá. Hasta que algo aparezca, tengo la suerte de poder ver entrenamientos en distintos clubes, y actualizarme un poco con el fútbol. Te repito, yo no voy mañana a Perú estando en Inglaterra, donde hice el curso, y no voy a dirigir por las características y por todo. Uno se tiene que adaptar. De momento estoy aquí, esperando que algo se dé.

Te quiero pedir un pronóstico de la Champions. ¿De ese City vs. Real Madrid sale el campeón?

Mira, no hay que ser sabio ni haber jugado al fútbol. Como dices, de ahí sale el campeón. Miro al PSG, al Barcelona, miro al Arsenal, grandes clubes, pero ojo que es un solo partido. Entonces, pero yo creo que entre uno de esos dos sale el campeón. Pero sabes a quien le doy esa cuota de suerte, que ayer me sorprendió, es al Barcelona. Ese 3-0 contra el Atlético de Madrid, hace unos meses mirabas al Barcelona y me daba ganas de llorar. Pero Xavi le agarró un poquito la mano y los futbolistas levantaron el nivel. Y cuidado ah, que si te agarran en una noche inspirada, son grandes futbolistas.

Pero juégatela, ¿City o Madrid?

Mira, si me la voy a jugar. Le voy al Barcelona que debe pagar mucho más. Ese es mi golpe.





