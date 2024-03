¿Cuál fue su última experiencia como director técnico?

La última experiencia que tuve fue Sport Boys. Y fue bastante dura.

¿Por qué?

Por todo lo vivido y porque no hicimos lo que correspondía.

¿Cuáles fueron los motivos para no hacer lo que correspondía?

Los jugadores que contratamos se fueron a otros equipos, no pudimos contratar a los jugadores extranjeros que marcamos en primer momento, dimos muchas ventajas. Todos los equipos, incluido Sport Boys, iniciamos los trabajos en diciembre, pero nosotros quedamos desarmados y tuvimos que cortar los entrenamientos. Después armamos el equipo con otro gerente. No fue fácil armar a ese equipo que no dio los frutos que se merece la institución.

Mucho problema...

Pero el club después lo tomó una persona que le dio tranquilidad a la institución y me parece que desde entonces hizo las cosas muy bien. Es lo que todo club necesita. Que llegue alguien que te brinde la tranquilidad desde el aspecto deportivo y lo económico.

¿Con la barra tuvo algún percance?

No tuve problema con la barra. A mí me gustaría volver a Sport Boys, de hecho, tengo buena relación con el actual administrador, quien es una persona que está haciendo las cosas de la mejor manera. Si di un paso al costado, fue porque en ese momento lo ameritaba debido a los malos resultados que estaba obteniendo el equipo.

Actualmente al equipo lo dirige el entrenador argentino Fernando Gamboa ¿tienen relación?

Lo enfrenté como jugador, mas no como entrenador. Lo conozco a él y a su cuerpo técnico. El año pasado lo terminó obteniendo buenos resultados y al equipo lo mantuvo en la Primera. Ahora el torneo está recién comenzado y quedan muchísimas fechas por jugar.

¿Qué estuvo haciendo luego de su experiencia en Sport Boys?

Radico en Manta, Ecuador. Ahora estoy en Argentina, así que estoy yendo y viniendo, mirando el fútbol de Ecuador y de toda Sudamérica. Y como he recorrido varios países, uno nunca sabe de dónde lo pueden llamar más adelante.

Guillermo Sanguinetti fue técnico de Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

Restrepo, Alianza y el fútbol peruano





Por lo que me ha dicho está al tanto del fútbol peruano...

Sé que la ‘U’ sacó ventaja en el torneo, que Cristal está cerca, que Huancayo se hace muy fuerte de local y que Alianza está algo relegado, y que no tuvo los mejores resultados.

A Alianza lo dirige Alejandro Restrepo. ¿Qué concepto tiene de su colega colombiano?

No me tocó enfrentarlo como entrenador durante mi paso en el fútbol colombiano, pero sí he mirado lo que ha logrado con el Deportivo Pereira; lo seguí y sé que le fue muy bien.

¿Lo miró al mando de Alianza en el torneo peruano?

Miré algunos partidos. Y yo a Alianza lo miro de otra forma porque es un club donde he dejado mucha gente amiga. Tengo un cariño especial por el equipo y siempre deseo que le vaya bien.

Gabriel Costa, jugador al que dirigió en Alianza, no anda bien en lo deportivo...

Puede ser el cambio constante de entrenador que ha tenido el club, pues cada entrenador busca su equipo y a él es fundamental brindarle la continuidad, eso es lo que yo considero, pero bueno, nadie duda de las cualidades que tiene Gabriel (Costa).

Recuerdo que usted lo utilizaba como extremo por la derecha o por el medio, siempre muy cerca del área, dada su capacidad para meter goles.

Claro, es que, si bien no es un jugador de área, es más para jugar suelto, ya sea por la banda o detrás del 9; además es un futbolista con características ofensivas para poder asistir o llegar al gol porque aprovecha muy bien los espacios.

Entonces ¿Cómo puede llegar a recuperar su nivel?

Es un jugador que necesita mucho de las sociedades, le gusta mucho el juego asociado y siempre que se encuentra con jugadores que jueguen a lo mismo, él encontrará esa posibilidad de ser productivo para el equipo. Sin duda, el técnico que está actualmente a cargo, sabrá sacarle provecho porque como te repito, el año es largo y puede ir encontrando el camino.

¿Recuerda alguna anécdota con Gabriel en el tiempo que dirigía Alianza?

Recuerdo que era resistido y que le costó un poco la adaptación. Él terminaba de ascender a Primera División de Uruguay con Rentistas. El cambio fue importante y muy fuerte, entonces, le costó adaptarse, pero ese primer año, el 2014, Gabriel fue uno de los goleadores del equipo. Luego hizo una carrera formidable, tuvo un crecimiento desde lo futbolístico y en lo personal, y a uno como entrenador esto nos genera cosas buenas porque mira la evolución del jugador.

Se jugaron 8 fechas de torneo y en las últimas tres jornadas Alianza Lima no ganó. Usted sabe muy bien lo que ocurre cuando un equipo grande no anda bien con los resultados.

Alianza Lima es un equipo grande que necesita buenos resultados, pero cuando estos no se dan, ahí es cuando tiene que aparecer la tranquilidad de los directivos de la institución para respaldar a un proceso brindándole las herramientas para que el entrenador pueda manejarlo de la mejor manera. Yo al hincha y al dirigente lo entiendo, quiere ganar siempre y es lógico, pero también hay que darle cierta tranquilidad al entrenador para que pueda revertir la situación en base a que los jugadores se entreguen por la idea ya que eso es fundamental.

En un grande como Alianza generalmente priman los resultados a los procesos…

Al entrenador los resultados se lo van a pedir sí o sí, el tema es tratar de mantener una regularidad y de estar siempre en los primeros lugares porque hay otros equipos que luchan por lo mismo. Pero bueno, dándole esa tranquilidad y que los resultados se vayan dando de a pocos, él va a poder trabajar y mejorar, porque los resultados son los que te ayudan a mejorar, entonces, en la medida que esos resultados aparezcan, el entrenador podrá trabajar y podrá darle vuelta a lo que está pasando ahora, hasta llegar arriba que es lo que el hincha quiere.

Precisamente, Alianza Lima acaba de respaldar en el cargo al técnico Alejandro Restrepo.

Restrepo es un entrenador que tiene sus logros y sus títulos, entonces hay que respetarlo. Los clubes tienen que respetar los trabajos, sobre todo de aquellos entrenadores que han tenido logros importantes en otros lados, ya que por algo lo han tenido, siempre seré un defensor de esa continuidad, de ese proceso, más allá de entender la exigencia del hincha.

¿Qué recuerdos de su campaña con Alianza allá por los años 2014-2015?

Me tocó estar en un momento difícil del club, sobre todo en la parte económica. Pero cuando estuve en Boys y fui a Matute a jugar contra Alianza, miré un club cambiado, distinto, con otro presupuesto comparado a lo que tuvimos nosotros. Recuerdo que estuve una temporada y media, campeonamos la Copa del Inca, la primera que disputamos, y peleamos siempre los campeonatos. Perdimos el título con Cristal y la Copa del Inca del 2015, pero el equipo siempre estuvo a la altura de las circunstancias de un equipo grande. Con otro presupuesto al que hoy se maneja en el club, se armó un equipo muy competitivo.

¿Conoce a Hernán Barcos?

Sí, ha hecho una gran campaña en Alianza, es un jugador de mucha jerarquía, que ha pasado por muchos lugares, y donde ha estado siempre dejó una marca y anotó muchos goles.

¿Cuál es el trato que usted tiene con este tipo de jugadores de gran jerarquía?

Son importantes para el entrenador, sobre todo por la clase de jugadores que son algunos. No conozco personalmente a Hernán Barcos, pero me han llegado buenos comentarios de él. Estos jugadores siempre ayudan al entrenador, sobre todo, en la tarea de llevar a los más chicos de la mejor forma, y más aún en un equipo grande donde hay jugadores de distintos lugares. Además, son importantes para el armado del grupo.

¿Enfrentó a Sebastián Rodríguez en Ecuador?

Sí. En la época que yo dirigía a Cuenca y Delfín, él jugaba en Emelec. Un jugador con mucha técnica, bueno, con gran pegada, y que realmente son esos jugadores que ocupan esa labor de volante mixto en la cancha que son importantes.

¿Dónde lo ubicaría en la cancha si es que le tocaría dirigirlo?

Yo creo que es un futbolista para jugar en la mitad de cancha, digamos, más para la tarea de construcción. Un volante mixto, que acompañe al volante central, pero con la libertad de poder ser un jugador que sea el nexo con los delanteros.

¿Cuál es su sistema de juego habitual en los equipos que dirige?

Por lo general línea de cuatro, aunque alguna vez jugamos con línea de tres o de cinco. Porque, de a cuerdo a la característica de los jugadores, uno va buscando lo mejor para el equipo.

¿Este año tuvo la oportunidad de dirigir en la Liga 1 de Perú?

Sí, tuve algunas llamadas, pero no se concretó nada. Por eso, como te digo, sigo de cerca al fútbol peruano porque tengo ganas de volver a dirigir allí, pero en un club donde estén dadas las condiciones y se tenga un buen plantel para empezar a desarrollar algo muy importante.





