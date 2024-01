El partido lo perdían, pero jugando con inteligencia y sacando a relucir la capacidad individual de sus hombres importantes, los íntimos cambiaron el curso de la historia. En ese marco, sobresalió Catriel Cabellos, quien llegó a La Victoria en calidad de refuerzo cedido por Racing de Avellaneda hasta el fin de la presente temporada. El pequeño mediocampista marcó un golazo de otra liga.

La presencia de Fossati

Entre las 40 mil personas que asistieron al estadio y observaron esa ‘pintura’, bien ubicado en un lugar estratégico de ‘el coloso de José Díaz’, estaba Jorge Fossati, técnico de la selección peruana que alista su próxima convocatoria para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana de cara a la Copa América.

Minutos antes de que el partido terminara, el entrenador de la selección se dirigió hacia la camioneta que lo estaba esperando en la playa de estacionamiento y en el trayecto fue abordado por la prensa. Ante la consulta, a boca de jarro, si le había gustado la actuación de algún futbolista, el ex entrenador de Universitario de Deportes no develó absolutamente nada. “Todo está bien, todo está bien...”, dijo escuetamente.

Catriel, la figura

En el vehículo lo esperaba su esposa, el gerente de selecciones, y algunos integrantes de su cuerpo técnico. Si bien no declaró algo contundente, es seguro de que más de un futbolista le pudo agradar. Y es que, Alianza Lima y César Vallejo, ofrecieron un partido de poder a poder para el deleite de todos en el Nacional. Por el lado blanquiazul, Catriel Cabellos, es uno de los jugadores que destacó y que podría llamar. Si esto pasa, el futbolista habrá alcanzado su sueño. Jugó en la Sub 20 y en la Sub 23, pero nunca lo hizo en la selección mayor a pesar de haber integrado algún microciclo.

“La verdad es que se dio la oportunidad de estar acá en un equipo grande, poder ganar más rodaje y volver a la Liga Argentina o en otro lado. Esa fue la decisión que tomé porque necesitaba minutos y quería empezar a jugar”, comentó Catriel Cabellos en una entrevista con diario Líbero. Tras la victoria ante César Vallejo, con gol incluido, precisó emocionado lo siguiente: “Estoy contento porque es algo que uno sueña desde chico. Noche inolvidable para mí. La verdad que me llamaron desde mitad de año y se fue dando. Entre conversación y conversación estoy acá”, declaró para Liga 1 Max.

El técnico Alejandro Restrepo le considera titular y no es por obligación. El futbolista con su fútbol agresivo y vertical, encaja en el planteamiento de su técnico que inculca siempre a sus futbolistas el fútbol intenso y de presión permanente. Por eso no cabe duda de que Alianza Lima será su catapulta a la selección. Por ahora ya está anotado en la libreta de Fossati.

En la órbita de Fossati

Así como Catriel, dos futbolistas más de Alianza Lima están en el radar del seleccionador uruguayo. Nos referimos al portero Franco Saravia y al defensa Aldair Fuentes. Ambos jugadores actuaron en los partidos internacionales de carácter amistoso contra Once Caldas de Colombia y Universidad Católica de Chile por la noche y tarde blanquiazul, mostrando una buena performance.

Saravia es ahora dueño del arco porque Ángelo Campos está suspendido, sin embargo, demostró una vez más estar a la altura de la responsabilidad. Tiene excelente saque de meta, buenos reflejos y domina el juego con los pies, entre otros atributos debajo de los tres palos.

En tanto, Aldair Fuentes, quien ahora juega de líbero en el sistema 3-5-2 que utiliza el entrenador, a medida que pasan los partidos, se afianza muy seguro, Corta los avances con total firmeza, tanto por arriba como por abajo, juega con vehemencia y mucha solvencia. Fossati, como se sabe, en Universitario jugaba con sistema 3-5-2 y es probable que en la selección lo repita y para ello estará considerando a jugadores que estén adaptados al sistema. Ante esa necesidad, Fuentes será una de las alternativas a tener muy en cuenta.





