“Yo odiaba a Ricardo Gareca”, el revelador testimonio de Néstor Gorosito desde Argentina

Néstor Gorosito conversó con Infobae de Argentina sobre su actualidad en Tigre y también sobre las memorias que tiene con la Selección. Asimismo, el DT recordó la relación que tiene con Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana. Eso sí, ‘Pipo’ y el ‘Tigre’ son grandes amigos.

El citado medio le preguntó a Néstor Gorosito sobre quienes fueron sus líderes en su época como futbolista (ídolo en San Lorenzo de Almagro). Consecuentemente, ‘Gorosito’ mencionó a Ricardo Gareca. Sí, al técnico de la Selección Peruana.

“El primero que tuve fue el Pato Fillol. Más el Negro Jota Jota, Passarella, Milonguita Heredia, el Negro Nieto, Carrasco. Después vinieron Ruggeri y Gareca, muy buena gente los dos. Yo de entrada no les hablaba. Los odiaba. Se reían cuando les decía "yo a ustedes no los quiero porque son muy bosteros". Ellos te encarrilaban. Te marcaban una distancia que hoy no la hay. Porque los grandes se quieren hacer los pendejos y los pendejos no respetan ni a los papás. Menos van a respetar a un compañero…”, afirmó el estratega.

Es preciso destacar que Néstor Gorosito, en más de una ocasión, apareció en la lista de posibles técnicos para reforzar a más de un equipo del fútbol peruano.



Por otro lado, el técnico de la Selección Peruana ya comienza a planificar lo que serán los choques amistosos ante Uruguay, en octubre. Ricardo Gareca no deja nada al azar, luego de vencer a Brasil en Estados Unidos.

