La eliminación de la Selección Peruana del Mundial Qatar 2022 tuvo eco en todo el continente, siendo Luis Advíncula uno de los principales protagonistas de la portada de Olé, medio argentino que no pudo ocultar su tristeza por la mala fortuna del cuadro nacional y del lateral derecho de Boca Juniors en la tanda de penales.

“Dolor mundial. Un palazo”, fue la descripción con la que el reconocido medio periodístico del país del tango acompañó una postal de ‘Bolt’ lamentándose tras el pitazo final del árbitro del encuentro frente a Australia por el repechaje intercontinental.

También, Olé destacó las palabras de Luis Advíncula tras el partido, las mismas que abrieron la posibilidad para que el futbolista de un paso al costado y deje de ser parte de una Selección Peruana que no alcanzó el objetivo que se planteó para este año.

La portada de Olé tras eliminación de Perú.

La palabra de la madre de Advíncula

Felicia Castrillón, madre de Luis Advíncula, se mostró sorprendida al enterarse que su hijo había renunciado a la Selección Peruana, luego de fallar el penal que hizo que el equipo que dirige Ricardo Gareca quedara fuera del Mundial de Qatar 2022.

El magazine ‘América Hoy’ contactó a la progenitora del futbolista para conocer sus apreciaciones del partido en el que el once nacional cayó por penales frente a su similar de Australia, cotejo en el que además Advíncula tuvo un papel trascendental.

“¿Ha renunciado? No, no, no… Yo opino que ahorita él está dolido pues, ahorita está deprimido, está con cólera porque dice que no quiere hablar con nadie... Yo le he escrito y tampoco me ha respondido”, sostuvo la madre del futbolista de la Selección Peruana, quien también se vio bastante afectada por lo acontecido.





