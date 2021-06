A levantar cabeza. Paolo Guerrero fue uno de los más afectados tras la goleada 3-0 recibida ante Colombia por la séptima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, quedó tranquilo por la entrega del plantel dirigido por Ricardo Gareca, quienes lucharon, con un hombre menos, y no bajaron los brazos hasta el minuto final.

“Un poco triste por el resultado. Luchamos hasta el final. La expulsión de Miguel nos complicó. No sé si lo agredió. Hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Venimos en una serie negativa, pero esto no acaba y tenemos que buscar el resultado en Ecuador. El grupo no puede perder la mentalidad ganadora que teníamos. Estamos triste por el resultado, pero vamos a seguir trabajando”, sostuvo el capitán nacional tras el partido.

El delantero de la Selección Peruana espera ir recuperando su nivel, luego de la lesión que lo alejó por las canchas por varios meses y encontrar la brújula con el combinado nacional para no despedirse de manera rápida del sueño de la clasificación del combinado bicolor a la próxima cita mundialista que se realizará en Qatar en 2022.

El próximo desafío de Perú

Tras el choque contra Colombia, el siguiente rival de Perú será Ecuador, por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El elenco de Ricardo Gareca necesita seguir sumando puntos para escalar en la tabla de posiciones, mientras que el cuadro norteño se mantiene entre los primeros.

Perú y Ecuador se enfrentarán el próximo martes 8 de junio desde las 4:00 p.m. en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. El cotejo podrá ser visto desde la señal de Movistar Deportes y también por Movistar Play. Mientras que las incidencias, el minuto a minuto, las alineaciones y más lo encontrarás en Depor.

Ecuador aún no disputa su duelo ante Brasil, ya que fue programado para el viernes 4 de junio. Si bien ha tenido buenas actuaciones, sumando tres victorias y solo un derrota en lo que va del proceso de clasificación, no dejará escapar la oportunidad para aumentar los puntos que lleva en la tabla.





