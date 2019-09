¡Ataque letal! Paolo Guerrero y Edinson Cavani podrían llegar a Boca Juniors en 2020

Paolo Guerrero suena fuerte en Boca Juniors. El delantero de la Selección Peruana podría ser, junto a Edinson Cavani , uno de los refuerzos de Boca Juniors en 2020. Para que ello ocurra, José Beraldi tendría que ganar las elecciones del club argentino en diciembre.

El candidato a la silla, que ocupa actualmente Daniel Angelici, afirmó que es una de sus prioridades el llevar al experimentado delantero de Internacional de Porto Alegre al club Xeneize para la próxima temporada.

"Si soy presidente me gustaría traer a Felipe Melo y, si estaba ahora como presidente, Dani Alves no se me escapaba. Otros que me gustarían son Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta", señaló Beraldi en Radio La Red.

#Futbol910@JoseBeraldi candidato a presidente de Boca: "Si soy presidente me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta". @TotiPasmanpic.twitter.com/ntAzx6AKXy — Radio La Red AM 910 (@radiolared) September 13, 2019

Su gran desempeño en la Selección Peruana y en los clubes que defendió, hicieron que Paolo Guerrero sea reconocido como uno de los mejores centrodelanteros de la actualidad. El 'Depredador' es una de las obsesiones de Boca Juniors, pero su llegada dependerá del mencionado factor.

El gran momento de Yoshimar Yotún en la Selección Peruana y en Cruz Azul. (Video: América TV)

►Purita creatividad: así lucen las camisetas de los 50 equipos clasificados a la etapa nacional de la Copa Perú

► Gracias, Gareca: la nueva oportunidad que le dio Jorge Sampaoli a Christian Cueva

► Con 'Fede' Rodríguez como '9': el posible once de Alianza Lima para el choque ante UTC

► Con el regreso de Aldo Corzo: el posible once de Universitario de Deportes para el duelo ante Binacional