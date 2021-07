El conteo regresivo inició. Paolo Guerrero fue una de las principales ausencias de la Selección Peruana en la presente edición de la Copa América debido a una lesión que no pudo terminar de superar y que volvió a evidenciarse tras la reciente jornada doble de Eliminatorias sudamericanas.

Tras ello, el ‘Depredador’ tuvo que volver a someterse a un largo periodo de rehabilitación, el mismo que ya se encuentra en sus últimos días, según indicó Gauchazh de Brasil, donde confirmaron que el delantero nacional podrá volver a entrenar de manera normal en un periodo que bordea los diez días.

Con esto, Paolo Guerrero podría estar para los próximos partidos de la Selección Peruana por Eliminatorias sudamericanas, brindándole una nueva alternativa en ataque a Ricardo Gareca, quien consolidó a Gianluca Lapadula en la Copa América que se desarrolla en Brasil y en la que el combinado nacional se quedó con el cuarto puesto.

¿El futuro de Guerrero lejos de Internacional?

No es un secreto que Paolo Guerrero no tuvo un año deseado en Internacional. El futbolista de la Selección Peruana bajó su rendimiento con el ‘Colorado’ a raíz de las lesiones que sufrió, por lo que no pudo aportar todo lo que hubiera deseado para alcanzar los objetivos con sus compañeros de equipo.

A pesar de ello, Diego Aguirre considera que será importante su retorno al primer equipo en los próximos días, en los que buscará volver a consolidarlo como pieza fundamental en el ataque del cuadro de Porto Alegre, el mismo que aún continúa en competencias importantes, como la Copa Libertadores.

Sin embargo, los medios brasileños se atreven a afirmar que el club no le extenderá el contrato a Paolo Guerrero (culmina a fines de 2021), por lo que el entorno del futbolista ya estaría evaluando algunas opciones para el atacante. Ofertas no faltan por el experimentado goleador sudamericano.

