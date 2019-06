Levántate, 'Caballito': Paolo Hurtado envió emotivo mensaje tras lesión que lo marginará de Copa América

Las lágrimas en el rostro de Paolo Hurtado hicieron temer lo peor el último domingo, en los instantes finales del amistoso entre la Selección Peruana y Colombia. Pasaron las horas y se confirmó: el jugador sufrió una dura lesión y se perderá la Copa América 2019.

Dos días después, y ya operado, Paolo Hurtado expresó su sentir a través de su cuenta de Instagram. El 'Caballito' publicó un emotivo mensaje en el que lamentó lo ocurrido y agradeció por el apoyo a los hinchas y a los integrantes de la selección peruana.

"Después de 2 días me es muy difícil ver estas fotos... asimilar rápidamente que me tocó a mí. Yo, que como cada convocatoria siempre estoy ansioso por llegar y dar lo mejor a la Selección Peruana. Hoy, tengo que dar un paso al costado y no por mi voluntad, sino por la voluntad de Dios. Aunque triste, pero lo acepto, Esta lesión me quita las ilusiones, pero no las fuerzas y las ganas de levantarme de recuperarme y demostrar de qué estoy hecho", escribió Paolo Hurtado.



"Muchas gracias a todo el comando técnico que me respaldaron, médicos,directivos, y sobre todo compañeros, por las muestras de cariño y apoyo", agregó Paolo Hurtado.

El volante de 28, asimismo, comunicó que desde mañana empezará a trabajar para volver a las canchas. "Hoy me operaron y, a partir de mañana, estoy listo para volver a comenzar a ‘galopar‘", finalizó.

Paolo Hurtado fue suplente en el choque con Colombia -que terminó con derrota 3-0- e ingresó a los 70' en lugar de Paolo Guerrero. El 'Caballito' sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y fue desconvocado. Su lugar fue tomado por Josepmir Ballón.