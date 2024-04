Aunque a mediados del 2022 generó cierta expectativa su regreso a Alianza Lima, Paolo Hurtado terminó ocupando un rol secundario dentro del plantel que salió campeón nacional aquel año y se marchó sin pena ni gloria en busca de nuevos rumbos. Así pues, tras su estadía en Cienciano durante el 2023, el ‘Caballito’ recaló en Carlos A. Mannucci en esta temporada y precisamente este sábado 6 de abril se volverá a encontrar con el equipo de La Victoria.

Con este panorama, el mediocampista de 33 años conversó con los medios de comunicación en Trujillo y analizó lo que será este enfrentamiento con los dirigidos por Alejandro Restrepo. “Alianza es un rival muy duro, todos sabemos como juega Alianza, nos estamos preparando de la mejor manera para afrontar el partido del sábado de la mejor forma”, manifestó.

Más allá de su pasado aliancista y el hecho de rivalizar con el equipo donde se formó profesionalmente, Hurtado prefirió no darle mayor vueltas al asunto y, sin dejar de reconocer lo que significa Alianza Lima para él, puso por encima su actual compromiso con Mannucci. “Lo veo como un partido normal, sé lo que significa Alianza para mí pero hoy me debo a Mannucci. Estoy contento acá, así que el sábado voy a entregar todo de mí para conseguir los tres puntos”, añadió.

Paolo estuvo al pendiente del encuentro entre los ‘Íntimos’ y Fluminense por la Copa Libertadores, y destacó el buen planteamiento que hicieron frente a un rival que llegaba como claro favorito. “Todos los partidos no son iguales, ayer los vi y plantearon un buen partido (ante Fluminense), veremos qué partido plantean acá que son visita”, acotó.

De las nueve jornadas que se han disputado en el Torneo Apertura 2024, Paolo Hurtado ha disputado cuatro y solo fue titular en dos. Poco a poco se viene ganando la confianza de Franco Navarro y dependiendo de los últimos entrenamientos de verá si está para arrancar de titular o esperar su chance en el banquillo de suplentes. “He ido progresando, ahora me siento muy bien, mientras vaya teniendo más minutos me voy a sentir mejor”, apuntó.

Consciente de que Mannucci está teniendo una temporada muy irregular, donde registra cinco derrotas, dos empates y dos triunfos, el ‘Caballito’ se mostró optimista y aseguró que dentro del plantel no están pensando en pelear en los puestos de descenso. “Jugar la baja no está en nuestra mente, siempre hemos pensado que tenemos un buen plantel y aspiramos a cosas grandes”, puntualizó.

El ‘Tricolor’ llega a este encuentro frente a Alianza Lima después de caer por 3-0 ante Atlético Grau. A pesar de que estaban con la moral al tope después de acumular tres duelos sin perder, los trujillanos volvieron a mostrar su peor versión y cometieron errores defensivos graves que les costó el resultado. Con este antecedente y más allá del favoritismo de Alianza Lima, esperan dar el golpe en el Estadio Mansiche y así sumar de a tres para empezar a despedirse de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Fluminense, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando le toque recibir a Carlos A. Mannucci por la décima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 6 de abril desde las 5:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Posteriormente, los ‘blanquiazules’ volverán a enfocarse en su participación internacional cuando visiten a Cerro Porteño por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está pactado para el miércoles 10 de abril desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio General Pablo Rojas y será transmitido para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su alternativa digital a través de la plataforma de Star Plus.





