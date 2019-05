Paolo Hurtado y Pedro Aquino llegaron con la ilusión de jugar la Copa América 2019 [VIDEOS]

Paolo Hurtado llegó a Lima con toda la ilusión de jugar la Copa América 2019. El jugador de la Selección Peruana arribó al país en horas de la mañana afirmando que está recuperado de su lesión. Hoy se sumará a los trabajos en la Videna.

"Estoy bien no tengo nada, me hice todos los exámenes y no arrojaron nada grave. Fue un golpe muy duro y tuve que salir del partido al hospital porque tuve mucho dolor", dijo. Igual será evaluado por el departamento médico.

Paolo Hurtado declaró a su arribo a Lima. (Jesús Mestas)

“Ahora solo queda esperar a que salga a lista final para ver si estoy. Esperamos que a la Selección Peruana le vaya bien. Como dijo Luis Advíncula, si vas a un campeonato y no piensas en llegar a la final, para qué vas”, añadió Hurtado.

Pedro Aquino arribó la noche del lunes a nuestro país y lo hizo lesionado. El jugador reconoció que no está en su mejor momento. "No estoy recuperado al 100%, vengo a manos de los doctores a rehabilitarme de la mejor manera para ver si hay posibilidades de estar en la Copa América. Quiero que me revisen los doctores y que ellos tomen la decisión", dijo.

"En la parte física no ando mal quizá en la continuidad porque tengo el dolor. Esta sería mi primera Copa América y sería lindo jugarla", declaró en el aeropuerto Jorge Chávez.

Pedro Aquino llegó lesionado. (América TV)

