Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, expresó su pesar tras la derrota ante Brasil en las Clasificatorias, pero subrayó que este resultado no les hará desistir de su objetivo. “Duele perder así porque veníamos con mucha ilusión tras el partido contra Uruguay. Este resultado no nos va a hundir. El grupo está con mucha ilusión de sacar esto adelante”, comentó Gallese en una entrevista con Movistar Deportes.

El portero también abordó el tema de su tarjeta amarilla, que lo dejará fuera del próximo encuentro contra Chile. “Me sacan la amarilla en un contraataque para nosotros. Voy y le digo que estaba cobrando muchas faltitas a favor de Brasil, y me saca la amarilla. Me condiciona para el próximo partido. Me parece que le faltó más personalidad al árbitro; hacía la fácil”, explicó Gallese sobre la decisión del árbitro.

A pesar de la dolorosa derrota, Gallese se muestra optimista y enfocado en los próximos partidos. “Tenemos que prepararnos bien, tenemos que arrancar de ahí. Tenemos que levantarnos. El resultado fue doloroso, pero aún tenemos muchos partidos”, afirmó, resaltando la importancia de mantener la motivación en el equipo.

Sobre el partido en sí, el arquero reconoció la superioridad de Brasil. “Creo que el resultado de hoy, más allá de los dos penales que nos cobraron, nos dominaron en el principio y parte del segundo tiempo también. Ellos aprovecharon su localía”, comentó, haciendo un análisis honesto de lo sucedido en el campo de juego.

Finalmente, Gallese dirigió su atención hacia el próximo desafío ante la selección chilena. “Chile es un rival directo para nosotros, más allá de que estemos los dos coleros. Es un rival que en casa tenemos que sumar de a tres”, concluyó, enfatizando la necesidad de conseguir una victoria crucial para el equipo.





Más información en breve...





¿Quiénes serán los próximos rivales de Perú?

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibirá a Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.





TE PUEDE INTERESAR