La Selección Peruana alcanzó su acceso al repechaje y gran parte de ello fue gracias a Pedro Gallese. El portero nacional supo cómo convertirse en héroe en más de una jornada de las Eliminatorias, lo que nos permitió llegar a una instancia decisiva con miras al Mundial de Qatar.

Su experiencia podría ser clave en el duelo ante Australia o Emiratos Árabes Unidos (13 de junio), ya que el ‘Pulpo’ ya sabe lo que es jugar un repechaje intercontinental. Sin embargo, no se confía, ya que sabe que -en estas instancias- no hay favorito alguno para quedarse con el cupo al torneo de países más importante del planeta.

En dialogo con Depor, Pedro Gallese dio detalles de su preparación para el próximo desafío de la Selección Peruana, así como de su gran presente en Orlando City. Además, se tomó un tiempo para responderle a Kylian Mbappé, quien podría ser uno de sus rivales, si es que se consigue pasar el repechaje.

¿Qué tan parecida es esta preparación con relación a la que tuvieron para el repechaje rumbo a Rusia 2018?

Hay mucha gente que se siente con confianza, dice que ya estamos en el Mundial. Esto hay que trabajarlo porque va a ser bastante duro. No será igual que los partidos anteriores que jugamos por el repechaje. Antes eran dos partidos y, ahora, es solo uno. Cualquier cosa puede pasar y por eso nos tiene que agarrar bien preparados.

¿Es más complicado o puede ser visto como favorable el tema de jugar a partido único en el repechaje?

No sé qué tan favorable podría ser, pero hay que jugarlo. Nos han puesto solo uno y tenemos que ver la manera de ganarlo.

¿Sienten que Perú llega como favorito a este partido del repechaje? ¿Qué tanta presión hay con relación a ello?

En esta clase de partidos no hay equipos favoritos. Creo que va a ser un partido como lo fue ante Nueva Zelanda, en su casa, un encuentro cerrado en el que los dos equipos tienen un poco de presión y tendrán que hacer las cosas con cautelas. Hay que trabajarlo porque solo así se podrá sacar adelante.

Gallese ya sabe lo que es jugar un repechaje con la Selección Peruana (Foto: Agencias)

¿Cómo llegas y cómo llegan sus compañeros en el arco de la Selección Peruana a este partido? ¿Ya hubo comunicación con ellos en estos días?

Me he comunicado con José (Carvallo) y Ángelo (Campos), a quienes les ha tocado estar en la lista y los he notado tranquilos. Por mi parte, también me siento muy bien. Vengo haciendo buenos partidos con Orlando City, estamos entre los primeros lugares y ello me favorece a mí y a la Selección Peruana también.

¿Qué tanto favorece al presente de Pedro Gallese el ser tan bien considerado en Orlando City? Incluso, te hemos visto modelando una indumentaria nueva en el club...

(Risas) El cariño de la gente de Orlando, de los fans, la dirigencia, el entrenador, el comando técnico, los jugadores, es un aprecio importante que me deja tranquilo para trabajar bien, mostrarme y ayudar al equipo.

¿Cuáles son los comentarios que se escuchan en los vestuarios de Orlando City con relación al repechaje?

No hay ni uno que no quiera que Perú vaya al Mundial. Todos me desean lo mejor, han seguido muy de cerca los partidos que le tocó jugar a la Selección Peruana en estas Eliminatorias y están bien enterados de todo. Seguramente, en estos días volverán a desearme lo mejor para el repechaje.

¿Cuál es tu postura con relación a lo dicho por Mbappé con relación a las Eliminatorias sudamericanas?

Leí un poco la respuesta de un colega que le decía que vaya a jugar en Bolivia o en Ecuador. Son bastante duras las Eliminatorias sudamericanas. No hay que desmerecer a nuestra competencia. Cada uno tiene lo suyo. Ellos, seguramente, se enfrentan a Alemania, España, Portugal, pero también se enfrentan a países que -sin menospreciar- no los tenía en el mapa. Ellos tienen bien ganada su participación en el Mundial y, ahora, nosotros, nos buscaremos la nuestra.

Perú sueña con una revancha entre Gallese y Mbappé. (Foto: Agencias)

¿Te ha tocado analizar algo de los posibles futbolistas que vas a enfrentar en el repechaje?

Siempre uno está pensando en la Selección Peruana. El partido del repechaje es uno de los más importantes de mi carrera, yo lo pienso así. Creo que todos estamos enfocados en ello. Por más que tenga un partido con Orlando City, mi cabeza está 100 % metida en el partido de Perú.

¿Qué tan complicado es para un futbolista manejar la ansiedad a tan poco de un partido extremadamente decisivo?

Mientras uno esté haciendo bien su trabajo, eso dice que me estoy preparando bien. Si estoy bien el Orlando City, seguramente ello me permitirá llegar de la misma manera al partido de la Selección Peruana.

¿Te tocó ya trabajar con la Al Rihla, pelota oficial de Mundial?

Sí, tuve la oportunidad de tenerla ya en mis manos. Es una pelota bastante buena, siempre hay una evolución y me encantó. Siempre varía un poco, es más liviana, más rápida, pero a nosotros nos gusta eso.

¿Qué mensaje dejarle a una hinchada peruana que promete también acompañarlos en Qatar para el repechaje?

Quiero agradecerles a todos los que nos están apoyando porque siempre alientan a la Selección Peruana y desean que nos vaya bien. Nos apoyan cuando no estamos en Lima, van al hotel de concentración, van a los estadios, nos dejan mensajes en las redes sociales y, entonces, solo nos queda agradecer ese cariño y prometerles que lo vamos a dejar todo para volver a ver nuestra bandera en un Mundial.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR