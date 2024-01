La albiceleste estará liderada por Valentín Barco, recientemente vendido al Brighton de la Premier por 10 millones de euros y subcampeón de la Libertadores con el Boca Juniors de Luis Advíncula. Chile tiene en su arquero Vicente Reyes del Norwich City inglés a su líder. Uruguay cuenta con el goleador Luciano Rodríguez que está en la mira del Real Madrid. Y Paraguay posee a Diego Gómez, quien brilla en el Inter Miami con Lionel Messi. Nos toca competir.

“Veo un equipo muy competitivo, esta selección se esfuerza al máximo, hay un compromiso muy grande. Todos los partidos no son iguales, hay que ver a los rivales y a partir de ahí proponer una idea. Ya veremos qué es lo que mejor nos va. Estamos enfocados en Chile, ya habrá tiempo de pensar en Argentina, Paraguay o Uruguay”, dijo ‘Chemo’, concentrado en lo que será el debut contra la ‘Roja’ y, además, con el dolor de cabeza latente por no contar con todos los jugadores que él desearía, debido a que sus clubes no los cedieron al no estar obligados por no tratarse de una competencia avalada por FIFA. “Estaba revisando los chicos que me gustaría tener y que no han podido venir y son ocho, entre ellos Piero Quispe, Alfonso Barco y Jesús Castillo”, agregó. Es cierto que las demás selecciones también tienen bajas por el mismo motivo, pero igual sus planteles tienen al menos una figura rutilante que está voceado para figurar entre los mejores del mundo en pocos años.

Argentina, la gran candidata

Con el cartel de ser vigente bicampeón del Preolímpico (2004 y 2020), la Argentina de Javier Mascherano quiere repetir el plato en Venezuela. En su nómina sobresale la presencia de Thiago Almada (Atlanta United), campeón del mundo en Qatar 2022. Además, resaltan los nombres de otros jóvenes talentos ya asentados en Primera división como Federico Redondo y Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Valentín Barco (ya vendido al Brighton inglés), Cristian Medina y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Boca), Santiago Castro (Vélez) y la gran promesa del fútbol argentino Claudio ‘Diablito’ Echeverri (River), quien con apenas 18 años ya fue vendido a Manchester City de Inglaterra por 18 millones de euros y se trata de la segunda venta más cara de la historia de River Plate.

Eso sí, más allá de que se trata de una buena generación de futbolistas, las críticas apuntan hacia el técnico Mascherano. Según la prensa argentina, se trata de la última chance del ‘Jefecito’ luego del fracaso de su equipo en el Sudamericano Sub 20 del año pasado, donde Argentina quedó eliminada tempranamente en fase de grupos y dijo adiós en octavos del Mundial de la categoría que se hizo en tierras ‘ches’. “El objetivo es clasificar. El técnico de la mayor (Lionel Scaloni) y el coordinador me dieron la confianza para tomar esta categoría. He trabajado bien y estoy con confianza”, dijo Mascherano en medio de las críticas que recibe por parte de hinchas y la prensa.

Barco disputó 32 partidos en la pasada temporada con Boca Juniors, 30 como titular (Foto: Getty Images)

Chile, en medio de dudas

Un viejo conocido como Nicolás Córdova, extécnico de Universitario, es el mandamás de la ‘Rojita’ que llega a Venezuela en críticas por la falta de profesionalismo de algunos de sus jugadores. Por ejemplo, el técnico tuvo que borrar de última hora de la lista a referentes por graves problemas de indisciplina. Chile solo una vez clasificó a los Juegos Olímpicos (Sidney 2000) y en esta ocasión cuenta con una generación entre los que destacan nombres como el arquero Vicente Reyes del Norwich City de Inglaterra, además de Tomás Ahumada del Audax Italiano. Otros futbolistas con presente importante son Vicente Pizarro (Colo Colo), Alexander Aravena (U. Católica), Luciano Arriagada (Athletico Paranaense), Clemente Montes (U. Católica) y Damián Pizarro (Colo Colo). El equipo chileno llega con apenas dos amistosos, a diferencia de la bicolor, por ejemplo, que suma cinco.

Vicente Reyes forma parte del equipo Sub 21 del Norwich City. (Foto: AFP)

La mano de Bielsa

El buen momento de la selección mayor de Uruguay a cargo de Marcelo Bielsa busca ser replicado en la Sub 23. El ‘Loco’ asumió el reto de clasificar al equipo a unos Juegos Olímpicos después de 48 años. Tiene como base a los campeones mundiales del Mundial Sub 20 del año pasado, donde destaca el nombre del atacante Luciano Rodríguez, figura estelar del Liverpool en la liga ‘charrúa’. El chico de 20 años está en la mira del Real Madrid, según la prensa uruguaya, y el mismo Bielsa ya lo calificó como un “jugador total”. La prensa de ese país ya califica la Sub 23 del ‘Loco’ como un “equipo hiperofensivo” y que va rumbo a una de las plazas. La ‘Celeste’ hizo parte de su preparación enfrentando a clubes de la Primera división argentina.

Rodríguez fue campeón mundial Sub 20 en 2023. (Foto: AUF)

Paraguay, siempre difícil

La selección de Paraguay Sub 23 buscará repetir en tierras venezolanas la hazaña que consiguió como local en 1992 al coronarse en el Preolímpico que lo clasificó a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Al igual que la bicolor también sufre la falta de jugadores que no fueron cedidos por sus clubes y también lesiones, por ejemplo la de su figura Julio Enciso del Brighton de la Premier League, pero tendrá un jugador que viene estando en la mira de varios equipos europeos: Diego Gómez, volante del Inter Miami y uno de los principales socios de Lionel Messi en la MLS, apunta a ser la manija del equipo de Carlos Jara.

Gómez fue subcampeón de la Copa de Estados Unidos 2023 con el Inter Miami. (Foto: APF)

Fixture de Perú en el Preolímpico Sub 23

PARTIDO FECHA HORA ESTADIO Y SEDE Perú vs. Chile 21/01/24 3:00 p.m. Polideportivo Misael Delgado (Valencia, Carabobo) Perú vs. Argentina 24/01/24 6:00 p.m. Polideportivo Misael Delgado (Valencia, Carabobo) Paraguay vs. Perú 27/01/24 3:00 p.m. Polideportivo Misael Delgado (Valencia, Carabobo) Uruguay vs. Perú 30/01/24 3:00 p.m. Polideportivo Misael Delgado (Valencia, Carabobo)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO